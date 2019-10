Bøe satser på at dette Viking-problemet er et tilbakelagt kapittel

Dagens motstander, Stabæk, har tatt et lite steg vekk fra nedrykksstriden etter at rutinerte Jan Jönsson overtok treneransvaret. Med tap i kveld kan laget være nede i gjørmen igjen – med seier øker pusterommet. Så tett er det. Å gud, så glade vi er for at våre menn fighter i andre enden. Det er godt mulig intet blir avgjort der nede før siste spark på ballen er utført.

Bæringene har ikke tatt en trepoenger siden seieren mot KBK 18. august. De er derfor særdeles sugne på å vise fram feiende frisk angrepsfotball og er kapable til det uansett motstander. Hjemmelaget går for seier og vil opp og fram denne søndagen. Det passer oss jo bra.