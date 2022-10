Verste sesongstart under Klopp i Liverpool: – En skygge av seg selv

Kalenderen viser oktober, men ligagullet kan allerede være i ferd med å glippe for Jürgen Klopps Liverpool. Historien gir dyster lesning for klubbens supportere.

HANGLER: Jürgen Klopp og Liverpool har aldri hatt en svakere start på sesongen sammen.

9. okt. 2022 23:45 Sist oppdatert 8 minutter siden

«Liverpools trøblete sesong sank til nye dybder» skriver lokalavisen Liverpool Echo arrow-outward-link etter 3–2-tapet for Arsenal søndag.

Det er klubbens verste sesongstart det siste tiåret og definitivt den tyngste starten Jürgen Klopp har hatt som sjef for storklubben.

Tyskeren ble ansatt denne helgen for nøyaktig syv år siden, og fikk sin første fulle sesong i 2016/17. Etter åtte kamper denne sesongen står de rødkledde med miserable ti poeng. Det er klart svakest uttelling i årene med Klopp som sjef (tabellplassering ved sesongslutt i parentes):

2016/17: 17 poeng (4. plass)

2017/18: 13 poeng (4. plass)

2018/19: 20 poeng (2. plass)

2019/20: 24 poeng (1. plass)

2020/21: 17 poeng (3. plass)

2021/22: 18 poeng (2. plass)

2022/23: 10 poeng

Liverpool kan derimot finne håp i egen historie. I 1981/82-sesongen sto Merseyside-klubben med nettopp ti poeng på åtte kampen og maktet å vinne seriegull.

I Premier League har ingen klart det samme. Der er Manchester Citys klatring i 2021 den sterkeste opphenting. Da sto de lyseblå med 12 poeng etter åtte runder.

Mot Arsenal fikk Liverpool tidlig problemer. Etter 58 sekunder tok Arsenal ledelsen, og selv om Klopp og co. hentet inn vertenes ledelsen, klarte de ikke unngå tap til slutt.

Tidligere Manchester United-spiller Gary Neville har fulgt Premier League tett som ekspert for Sky Sports i en årrekke. Han kjenner ikke igjen Liverpool fra tidligere sesonger.

– Det var en svært bekymringsfull andre omgang fra Liverpool. De var en skygge av seg selv. Dette var ikke «heavy metal»-fotball, dette var mer som en bassgitar. Det var virkelig sløvt, mener Neville.

EKSPERT: Gary Neville.

Gjennom hele managerkarrieren har Klopps lag vært kjent for høyt press og spillere som makter å løpe de ekstra meterne. Denne sesongen har spillerne virket dårligere rustet for de tøffe kravene spillestilen stiller, og gang på gang fikk Arsenal-spillerne ekstra rom til å boltre seg på.

– De ligner ikke seg selv lenger. De ser ut som de alltid er to-tre meter på etterskudd, sier Neville.

«Dette var et Arsenal som spilte med høyt press og kontrollerte bevegelser. Arsenal spilte som Liverpool. Eller som en tidligere utgave av Liverpool, som løper mer, utnytter svakhetene til motstanderne og skaper kaos. Men slik så de ikke ut denne gangen. Liverpool så i stedet ut som et lag med noen øyeblikk og falmende stjerner», skriver Barney Ronay på kommentatorplass for The Guardian arrow-outward-link .

Liverpool har nå 14 poeng opp til serieleder Arsenal. Etter kampen gikk Klopp bort til dommer Michael Oliver for en prat om den omdiskuterte straffesituasjonen der Gabriel Jesus gikk i bakken.

55-åringen vil imidlertid ikke legge all skyld på den hendelsen.

– Et par ting gikk mot oss, men vi er ikke blinde. Vi ser at vi kunne gjort det bedre i enkelte situasjoner, sier Klopp til BBC.

På Arsenals to første mål hang ikke gjestenes forsvar sammen, og spesielt Trent Alexander-Arnold fikk gjennomgå for måten Gabriel Martinelli enkelt vendte ham bort før Bukayo Sakas første scoring.

– Jeg har absolutt ingen anelse om hva han holdt på med der, sier Neville, også han en tidligere høyreback.

– Sjokkerende. Nok en ruskete defensiv opptreden, skrev tidligere Liverpool-spiller Jamie Carragher på Twitter og henviste til det kollektive forsvarsarbeidet til laget.