Glimt-kapteinen i skrekkulykke: – Det kunne gått mye verre

En måned før seriestart måtte Bodø/Glimt-kaptein Ulrik Saltnes (30) hastes til sykehus etter et ublidt møte med et speil.

BLODIG ULYKKE: Det var onsdag sist uke at ulykken inntraff hjemme hos Saltnes og samboeren Karoline Hansen.

14.03.2023 14:18 Oppdatert 14.03.2023 14:30

VG advarer om sterke bilder lenger ned i saken.

– Det blir forhåpentlig en god historie etter hvert. Jeg har iallfall fått den ytterste respekt for speil, sier Saltnes til VG.

Det var for en snau uke siden at Glimt-spilleren skulle henge opp et speil på en garderobedør hjemme i Bodø. Da han snudde seg rundt for å gripe tak i et verktøy, hørte han speilet falle mot bakken. Instinktivt forsøkte å han å ta imot speilet, men da gikk det gjennom armen hans.

– Jeg kastet et blikk mot armen og tenkte med en gang: «Den her blødningen må stanses så fort som mulig». Jeg var hyperrasjonell og hyperfokusert. Det handlet om å stoppe blødningen, få hjelp av hun i annenetasjen til å knyte kompresjon og få meg inn i ambulansen, sier Saltnes.

Det var Avisa Nordland som omtalte saken først.

ÅPENT SÅR: Slik så armen til Ulrik Saltnes ut etter at den hadde blitt klargjort for operasjon.

Samboeren Karoline Hansen satt nemlig på hjemkontor. Plutselig var det akuttmottak i stuen til de kommende foreldrene.

– Jeg har aldri hørt en sånn redsel i stemmen hans da han ropte, sier Hansen til Avisa Nordland.

Saltnes roser samboeren for hjelpen han fikk.

– Hun vinglet i et par sekunder, men da fikk hun beskjed om at hun måtte ta seg sammen. Derfra og ut var hun helt perfekt, sier Saltnes.

Midtbanespilleren forteller at han ikke kjente så mye til kuttet der og da på grunn av adrenalinet, men at det ble vondt og ubehagelig på sykehuset. Der måtte kuttet lukkes.

– Jeg har jo vært heldig. Det var bare et par sener som var kuttet over. Det er to fingre som er litt frustrerte nå, men det kunne gått mye verre, sier Saltnes.

Bodø/Glimt åpner eliteseriesesongen borte mot Sarpsborg 08 den 10. april. Fire dager senere skal Saltnes etter planen fjerne gipsen. En drøy måned etter det igjen – 19. mai – har samboeren termin.

– Jeg har som opptreningsmål å kunne holde babyen når den kommer ut. Jeg må la det gro, så håper jeg å kunne trene med en skinne etter å ha fjernet stingene, sier Saltnes.