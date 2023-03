Joshua King vraket til landslagstroppen: – Ikke der vi vil han skal være

ULLEVAAL (VG) Neste uke starter Norges jakt på EM-sluttspill i 2024. Tirsdag presenterte Ståle Solbakken troppen som møter Spania og Georgia i slutten av mars. Joshua King er ikke med.





14.03.2023 11:47 Oppdatert 14.03.2023 12:54

Tirsdag klokken 12 presenterte landslagssjef Ståle Solbakken sin tropp til den kommende EM-kvalifiseringen. Norge åpner borte mot Spania den 25. mars, før det venter nok en bortekamp mot Georgia tre dager senere.

Den største overraskelsen er at Joshua King (31) ikke er med i troppen. Spissen står med 62 landskamper og 20 mål for Norge. Han spiller til daglig for Fenerbahçe SK i Tyrkia.

– Jeg snakket med Josh på lørdag, det var to dager etter Sevilla-kampen (9. mars, åttedelsfinale i Europa League). Han er ikke der vi vil han skal være. Han sliter litt med noe små problemer skademessig, sier landslagssjef Ståle Solbakken.

Overfor VG sier Solbakken at King sa seg enig i at det var det beste for ham å stå over kampene mot Georgia og Spania.

– Han spilte 60 fornuftige minutter mot Sevilla, men han er i en limbo. Han føler seg ikke i hundre, så da velger jeg å ta med en annen type spiller enn Josh. Han får komme seg på beina og melde seg når han er klar.

Fakta Dette er troppen til Solbakken Keepere: Jacob Karlstrøm, Ørjan Håskjold Nyland, Egil Selvik. Forsvar: Kristoffer Vasbakk Ajer, Fredrik Bjørkan, Birger Meling, Stian Gregersen, Andreas Hanche-Olsen, Marcus Holmgren Pedersen, Stefan Strandberg, Leo Østigård Skiri, Julian Ryerson. Midtbane: Fredrik Aursnes, Patrick Berg, Sander Berge, Ola Brynhildsen, Mats Møller Dæhli, Mohamed Elyounoussi, Ola Solbakken, Morten Thorsby, Kristian Thorstvedt, Hugo Vetlesen, Martin Ødegaard. Angrep: Erling Braut Haaland, Jørgen Strand Larsen, Alexander Sørloth. Vis mer

Spania er den store favoritten i gruppen. Deretter er det ventet at Norge, Skottland og Georgia vil kjempe om annenplassen. De to beste i gruppen går videre til EM.

– Reiser vi fra disse kampene med tre poeng, er det veldig bra. Vi åpner med kanskje de to tøffeste kampene. Georgia er et veldig bra hjemmelag. De slo Sverige (2–0) og holdt Spania til 1–1 til det gjensto ti sekunder, sier Solbakken.

HVA SKJER AV SPORT? I VGs nye sportskalender får du oversikt over alt av sport.

– Starten kunne ikke vært tøffere. Det er en ekstrem lang reise siden luftrommet over Ukraina er stengt. Hvis vi kan få med oss noe derfra har vi alle forutsetninger. Det har vi uansett. Det kommer til å vare inn. Jeg har en god følelse, fortsetter han.

Skottland og Kypros er de to siste lagene i Norges gruppe.

– Etter de to kampene (Georgia og Spania), er fire av de fem neste kampene hjemme. Alt vi kan få med nå vil være bra med tanke på fortsettelsen, sier Solbakken.

Fakta Norges kamper i EM-kvaliken 25. mars, klokken 20.45: Spania – Norge. 28. mars, klokken 18.00: Georgia – Norge. 17. juni, klokken 18.00: Norge – Skottland. 20. juni, klokken 20.45: Norge – Kypros. 12. september, klokken 20.45: Norge – Georgia. 12. oktober, klokken 20.45: Kypros – Norge. 15. oktober, klokken 20.45: Norge – Spania. 19. november, klokken 20.45: Skottland – Norge. Vis mer

U21-landslagstrener Leif Gunnar Smerud tok også ut sin tropp til kampene mot Nederland 25. mars og Portugal 28. mars. I sommer skal det spilles EM i Romania og Georgia.

– Dette er en viktig og sentral samling på vei til EM. Det er en knallhard kamp om EM-plassene, så det gjelder å vise seg tilliten verdig, sier Smerud.

Her er troppen: