Riise har ikke pratet med Sjögren

Landslagstrener Hege Riise (53) har fortsatt ikke snakket med sin forgjenger Martin Sjögren (45).

EM-NEDTUR: Martin Sjögren fotografert etter 8–0-tapet for England i sommerens EM. Norge røk ut i gruppespillet.

20 minutter siden

Svensken fikk sparken etter at Norge feilet i EM i sommer og ble erstattet av Hege Riise for én måned siden.

Den nye landslagstreneren har hele tiden sagt at hun ville ta en prat med han som mistet sin jobb.

– Det har stått på agendaen noen slike samtaler som kollega, men det har ikke blitt tid til det, sier Riise før kampen mot Belgia i kveld hvor Norge kan sikre VM-billetten.

– Det høres jo litt rart ut at man ikke snakker med sin forgjenger i samme forbund?

– Jeg vet ikke. Jeg har snakket med mange. Flere av de som var i støtteapparatet under Martin er jo her fortsatt. De har vært gode sparringspartnere og det har hjulpet oss når vi har tatt beslutninger, sier Riise.

Martin Sjögren tar gjerne en prat med Riise, men sier det må være opp til den nye landslagssjefen.

– Jeg tenker at det blir opp til hver enkelt om man behøver å snakke eller ikke. Det er litt både og. Hege har jo vært en del av landslagsvirksomheten til NFF og vi har møttes i ulike fora. Hun kom jo ikke helt ut av det blå, sier Sjögren til VG.

– Hvordan har du selv løst slike situasjoner?

– Når jeg har tatt ny jobb har jeg noen ganger snakket med mine forgjengere, andre ganger ikke. Det handler litt om hva man selv har behov for.

Sjögren og assistenten Anders Jacobson tok over det norske kvinnelandslaget i januar 2017. I fjor fikk svenskene forlenget sine avtaler til og med VM i Australia og New Zealand i august 2023 og som en del av sluttavtalen etter at de ble sparket i midten av juli er de på fotballforbundets lønningslister til etter neste års verdensmesterskap.

Martin Sjögren tror Norge tar seg til VM og at hjemmekampen mot Belgia i oktober i fjor blir avgjørende. Den vant Norge 4–0 og den siste scoringen var et selvmål på overtid.

På grunn av innbyrdes oppgjør kan Norge tåle et tap med inntil tre mål i kveld og likevel sikre VM-plassen med seier over Albania i siste kamp på Ullevaal Stadion tirsdag.