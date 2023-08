Graham Hansen hardt ut etter Rubiales-tale: – Dette er bare løgn

Forbundssjef Luis Rubiales’ tale til det spanske fotballforbundet vekker kraftige reaksjoner. Landslagsspiller Borja Iglesias trekker seg fra landslaget som følge av talen og Caroline Graham Hansen anklager Rubiales for løgn.





Publisert: 25.08.2023 13:47 Oppdatert: 25.08.2023 15:35

Det skjedde til tross for at en ekstraordinær generalforsamling ble satt opp fredag, der det var ventet at Rubiales skulle trekke seg. Mediene Marca og Cadena Ser hevdet torsdag at fotballtoppen skulle gå av. Slik ble det ikke.

– Jeg nekter å gå av, repeterte Rubiales tre ganger og fikk applaus i salen.

I talen mente han at kritikken mot hans oppførsel under VM-finalen – der han blant annet kysset en spiller på munnen, klemte og gestikulerte – var et slags «sosialt drap», og at det var «falsk feminisme».

REAGERER: Caroline Graham Hansen, her under sommerens fotball-VM. Vis mer

Han skal også ha ment at spilleren som han kysset, Jennifer Hermoso, løftet ham opp og tok ham nærmere til seg, før kysset oppsto.

– Det var et spontant kyss. Gjensidig, euforisk og samtykkende. Det er nøkkelen her, sa forbundssjefen på generalforsamlingen fredag, ifølge BBC.

Den norske landslagsstjernen Caroline Graham Hansen mener Rubiales lyver når han beskriver kysset.

– Jannifer Hermoso, jeg støtter deg! Dette er bare løgn. Vi ser alle hva som faktisk skjedde, skriver Graham Hansen på Twitter.

Graham Hansens klubb, Barcelona, har også reagert og publisert en pressemelding på sine hjemmesider hvor de omtaler oppførselen til Rubiales i VM-feiringen som upassende.

Se situasjonen her:

– Det vi så i generalforsamlingen er uakseptabelt. Regjeringen må handle og gjøre hastetiltak. Straffriheten for macho handlinger er over. Rubiales kan ikke fortsette i jobben, skriver Spanias visestatsminister Yolanda Diaz.

Nå trekker landslagsspiller Borja Iglesias fra landslaget da han føler at forbundet ikke representerer hans verdier.

– Å ta på landslagsdrakten er noe av det største som har skjedd meg. Jeg vet ikke om det vil skje igjen, men nå har jeg tatt valget om å ikke returnere til landslaget før ting endrer seg. En slik type holdning ikke går ustraffet hen, skriver Iglesias på Twitter.

TREKKER SEG: Real Betis-spiller Borja Iglesias. Vis mer

Verdensstjernen Alexia Putellas skriver følgende på Twitter fredag:

– Dette er uakseptabelt. Det er over. Jeg er med deg, skriver hun og sikter til lagkameraten Janni Hermoso.

Fotballreporter Alex Ibaceta, i DAZN Football, skriver dette:

– Dette er helt surrealistisk. Nivået av frustrasjon som jeg føler akkurat nå ... det er umulig å sette ord på, skriver Ibaceta.

TV 2s fotballekspert Solveig Gulbrandsen er ikke overrasket over at talen skjedde på den måten som den gjorde.

– Det er ingenting som forundrer meg lenger når det gjelder fotball og ledere på den internasjonale arenaen. De har en ekstrem makt. Og om det er feil eller ikke, så skal du ikke gjøre det, sier Gulbrandsen til VG.

– Han holder henne med to tak på hodet. Det er en makt jeg ikke synes er helt sunn i fotballen slik den er nå, sier Gulbrandsen.

REAGERER: Fotballekspert og tidligere landslagsspiller Solveig Gulbrandsen. Vis mer

Torsdag meldte Fifas disiplinærkomité at de har åpnet sak mot fotballpresidenten. Gulbrandsen forventer at det følges opp.

– Dette blir bare toppen av isfjellet for de spanske spillerne. De blir ikke respektert, og det blir vel ikke noe bedre følelse fremover hvis dette bare blir stående. Det blir null respekt, sier hun.

Hun får støtte av NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp.

– Han er en omstridt person på mange måter, og dette vil bare fyre på i forhold til hans rolle. Det virket som om han var nære å tenke seg godt om med tanke på hva han orket å stå i selv, men nå virker han kampklar, sier Torp.

I talen tilbydde fotballpresidenten Jorge Vilda en forlengelse av trenerkontrakten på fire år.

– Spanias utfordringer blir ikke løst med gull. Spania vant, ikke på grunn av, men på tross av Vilda. Men jeg er ikke overrasket. Han har vært der lenge, og nå har han fått resultater. Man kan begrunne det med det, sier Torp.