Ranieri returnerer til Cagliari

Claudio Ranieri (71) skal igjen trene den italienske fotballklubben Cagliari, 31 år siden han forlot dem.

NY JOBB: Claudio Raineris forrige jobb var som hovedtrener i engelske Watford. Her er han avbildet sammen med landslagsspiller Joshua King i oktober i fjor.

Nå nettopp

Serie B-klubben bekreftet fredag at veterantreneren er tilbake på Sardinia. Han kom til klubben for første gang i 1988 og ledet dem til opprykk til øverste nivå i 1990. Sommeren 1991 gjorde han overgang til Napoli.

– Cagliari Calcio er glade for å opplyse at vi har kommet til enighet med Claudio Ranieri som vil ta over laget 1. januar, skriver klubben.

Han har skrevet under på en kontrakt til sommeren 2025. Cagliari ligger på 14.-plass i Serie B.

I 2016 ledet Ranieri Leicester til en sjokkseier i Premier League. Han har vært uten jobb siden han ble sparket av Watford i januar.

Ranieri har blant annet 199 kamper som Chelsea-sjef på CV-en.