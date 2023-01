Han er best trent i Brann

En midtstopper var best da Brann testet løpsformen etter ferien.

Ruben Kristiansen er eldst, men sprekest i Brann.

10.01.2023 12:42 Oppdatert 10.01.2023 12:59

To dager etter at den komfortable juleferien er slutt, venter en av de mindre komfortable dagene for Brann-spillerne.

Tirsdag gjennomførte nemlig laget fysiske tester. En av dem, er «biptesten», som fant sted bak lukkede dører i Vestlandshallen.

