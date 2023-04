Berisha med klar beskjed til rivalen etter tapet: – Det blir oss

MOLDE (VG) Mens Moldes nye stjernespiss Veton Berisha (28) er tydelig i sin spådom av hvem som blir seriemestere, er Bodø/Glimt-leiren tyste om å ta tilbake tronen i Eliteserien.





03.04.2023 04:23

Berisha overrasket mange da han signerte for Molde i januar etter et mislykket opphold i svenske Hammarby. Den tidligere Viking-spissen har funnet seg godt til rette i sin nye klubb, og noterte seg for målgivende pasning i generalprøven som endte med 2–3-tap mot Bodø/Glimt palmesøndag.

– Oppkjøringen har vært bra. Det har vært litt opp og ned, men formen begynner å komme seg. Det skal bli deilig å komme i gang, sier Berisha til VG.

Fakta Molde-Bodø/Glimt 2–3 (2-0 til pause) Mål: 1–0 Kristoffer Haugen (7. minutt), 2–0 Ola Brynhildsen (30), 2–1 Faris Pemi (35), 2–2 Sondre Sørli (42), 2–3 Albert Grønbæk (82) Vis mer

Molde ledet 2–0 mot rivalene fra nord, men Glimt våknet og utlignet til 2–2 før pause. Mot slutten satte Albert Grønbæk inn seiersmålet til Glimt i generalprøven.

Berisha ser lyst på tittelkampen til tross for tapet for fjorårets nummer to i Eliteserien, og nøler ikke når VG spør om hvem som blir seriemestere i 2023.

– Det blir oss.

– Hvorfor det?

– Vi skal vinne flest kamper og vi har den beste stallen, mener Moldes storkjøp.

Moldes Ola Brynhildsen, som satte inn 2–0-scoringen søndag etter pasning fra Berisha, deler spissmakkerens oppfatning.

– Hvem som blir seriemester? Vi prøver jo å bli det, vi. Så får vi se, sier Brynhildsen til VG.

Bodø/Glimt-leiren er ikke like offensive i uttalelsene om den kommende tittelkampen. Brede Moe, som bar kapteinsbindet for Glimt i Ulrik Saltnes’ fravær, vil ikke svare klart på VGs spørsmål.

– Nei, det svaret får du ikke av meg. Vi tar en kamp om gangen. Det er ikke noe vi sier for show, sier Moe.

– Det er ikke en myte at dere tar en kamp av gangen?

– Det er sånn det må være. Vi kan ikke tenke på hva som skal skje i november/desember.

Heller ikke Glimt-trener Kjetil Knutsen vil sette favorittstempel på noen når VG spør om hvem som tar seriegullet i kommende sesong.

– Det må du spørre de 15 andre eliteserietrenerne om. De kan svare bedre enn meg på det, sier Knutsen.

– Hvorfor kan ikke du svare på det?

– Fordi nå skal vi begynne sesongen. Det er 30 kamper og det er ikke det som er vårt fokus.

Glimts Hugo Vetlesen svarer heller ikke direkte på spørsmålet om seriegull:

– Vi får se på slutten av sesongen. Vi må fokusere på egen prestasjon og hva vi kan gjøre bedre. Det er det vi har fokus på.

Eliteserien sparkes i gang andre påskedag. Mandag 10. april spiller samtlige eliteserielag sin åpningskamp, og både Molde og Bodø/Glimt åpner på bortebane. Molde møter Tromsø på Romssa Arena, mens Bodø/Glimt møter Sarpsborg 08 på Sarpsborg stadion.

