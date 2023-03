Sverige innkaller til pressekonferanse etter Andersson-bråket

Det svenske fotballforbundet (SvFF) har kalt inn til pressekonferanse med landslagssjef Janne Andersson.

28.03.2023 12:19 Oppdatert 28.03.2023 12:32

Saken oppdateres.

Det tok fyr under intervju-seansen mellom Sveriges landslagssjef Janne Andersson og Viaplay-ekspert Bojan Djordjic etter svenskenes 5–0-seier over Aserbajdsjan mandag kveld.

Nå har fotballforbundet hasteinnkalt til pressekonferanse med Andersson klokken 13:00 tirsdag.

I det svenske Viaplay-studio tente Andersson til etter at Djordjic konfronterte landslagssjefen med at Jesper Karlsson bare fikk åtte minutter spillertid fordelt på Sveriges to EM-kvalifiseringskamper denne samlingen.

– Vi vinner 5–0, så står du her og gnåler, raste Andersson.

TOK FYR: Sveriges landslagssjef Janne Andersson (t.h.) etter kampen mot Aserbajdsjan, i prat med Viaplay-ekspert Bojan Djordjic og Fredrik Ljungberg (t.v.).

Etter hvert spurte landslagssjef Andersson hvem Djordjic – som er født i Serbia og har spilt aldersbestemte landskamper for Sverige – representerer og de havnet i en Sverige-Serbia-prat, før Djordjic svarer:

– Du snakker mye nå. Du blir aggressiv. Hvorfor? Hvem skal jeg ellers representere. Hvilket land ellers? Serbia, vil du si det? Er det dét du forsøker å si? Jeg representerer deg like mye som alle andre. Dette svaret kommer jeg ikke til å glemme, det er dårlig, sa Djordjic.

Se hele seansen i videoen øverst i saken.