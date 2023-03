Sveriges landslagssjef legger seg flat etter intervjubråket: – Beklager om han tolket det rasistisk

Den svenske landslagssjefen Janne Andersson forteller at han har prøvd å komme i kontakt med Viaplay-ekspert Bojan Djordjic etter tirsdagens intervjubråk.

28.03.2023 12:19 Oppdatert 28.03.2023 13:31

Saken oppdateres!

– Jeg har søkt Bojan via hans sjef i Viaplay. Jeg har prøvd å ringe Bojan og sendt SMS og fortalt at det hadde vært fint å snakke sammen. Jeg ber gjerne om unnskyldning, sier Andersson på en hasteinnkalt pressekonferanse tirsdag.

– Han har ikke svart, og jeg kommer til å fortsette å prøve etterpå, fortsetter han.

Etter hvert i mandagens opphetede intervjuseanse spurte landslagssjef Andersson hvem Djordjic – som er født i Serbia og har spilt aldersbestemte landskamper for Sverige – representerer.

Det førte til at de havnet i en Sverige-Serbia-prat, og etter det har det kommet flere spekulasjoner om at det var rasistisk av Andersson. Det benekter han selv.

– Beklager om han tolket det rasistisk. Jeg ber veldig mye om unnskyldning om han oppfattet det sånn, men jeg er ikke sånn. Jeg kan forstå at med hans bakgrunn at han tolker det på den måten, sier Andersson.

BEKLAGER: Janne Andersson på tirsdagens hasteinnkalte pressekonferanse.

– Jeg synes det er veldig dårlig av meg når jeg ser det nå. Det er ikke bra gjort. Det vil jeg gjerne prate med Bojan om, fortsetter en preget svensk landslagssjef.

Andersson fikk også spørsmål om hvorfor han ønsker å fortsette i det som på pressekonferansen ble beskrevet som «en av Sveriges mest utsatte jobber».

– Jeg trives ekstremt godt med spillerne og jeg brenner fremdeles enormt mye for dette. Det er kanskje problemet, at jeg brenner for mye for det. Vi vil til EM neste sommer, svarte Andersson.

Intervjuseansen mellom Andersson og Djordjic kom etter svenskenes 5–0-seier over Aserbajdsjan i EM-kvalifiseringen mandag kveld.

I det svenske Viaplay-studio tente Andersson til etter at Djordjic konfronterte landslagssjefen med at Jesper Karlsson bare fikk åtte minutter spillertid fordelt på Sveriges to EM-kvalifiseringskamper denne samlingen.

– Vi vinner 5–0, så står du her og gnåler, raste Andersson. Intervjuet avsluttet han med å si «Fy faen, så dårlig. Takk for i dag. Vi ses en annen dag», før han forlot stedet.

– Jeg overreagerte. At jeg ble så lett antennelig, det var dårlig av meg., erkjenner Andersson tirsdag.

TOK FYR: Sveriges landslagssjef Janne Andersson (t.h.) etter kampen mot Aserbajdsjan, i prat med Viaplay-ekspert Bojan Djordjic og Fredrik Ljungberg (t.v.).

Senere i Viaplay-sendingen sa Djordjic at han krevde en unnskyldning av Janne Andersson.

Godt over midnatt møtte Jens T. Andersson, sjef for det svenske landslaget, pressen på Friends Arena i Stockholm. Da sa han at landslagssjef Andersson angret.

Svenske Viaplay sa at de ville kontakte Det svenske fotballforbundet for å få deres syn på hva som skjedde under intervjuet.