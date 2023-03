Forvirring rundt angivelige rekordbud på Manchester United

Den britiske milliardæren sir Jim Ratcliffe og qatarske sjeik Jassim Bin Hamad Al Thani skal ha høynet sine respektive bud på klubben onsdag kveld. Ifølge Sky Sports skal imidlertid firmaet som håndterer salgsprosessen ikke ha mottatt dem innen fristen.

VIL KJØPE STORKLUBBEN: Sir Jim Ratcliffe skal ha lagt inn et nytt, revidert bud på Manchester United.





22.03.2023 21:41 Oppdatert 22.03.2023 23:13

Sjeik Jassim Bin Hamad Al Thani kastet seg i februar inn i kampen om eierskap over Manchester United. Nå skal styreformannen i Qatar Islamic Bank ha lagt inn et nytt og revidert bud på bordet. Det skriver The Guardian.

Ifølge Sky Sports inkluderer det å slette all gjelden til United, som forrige sommer ble rapportert til å være på over 500 millioner pund.

– Nå blir jeg fortalt at budet fortsatt ikke er mottatt. Det måtte bli sendt til The Rain Group i New York. Jeg blir fortalt at de ikke har mottatt det. Jeg blir også fortalt at teamet til Sjeik Jassim har bedt om mer tid, noe Raine skal ha godtatt, sier Sky Sports-reporter Kaveh Solhekol onsdag kveld.

The Raine Group er selskapet som håndterer salgsprosessen for Glazer-familien. Fristen for å legge inn et nytt bud på Manchester-klubben var onsdag klokken 22.00. Den andre av de to offentlige aktørene som vil kjøpe klubben er Sir Jim Ratcliffe, Storbritannias rikeste mann.

Både Sjeik Jassim-representanter og Ratcliffe hadde møter på Old Trafford forrige uke, på ulike dager.

– Sir Jim Ratcliffe og Ineos, det budet har heller ikke blitt mottatt av The Raine Group enda, sier Sky Sports-reporter Solhekol.

Fakta Hva skjer med Manchester United nå? Det er The Raine Group som håndterer salgsprosessen for Glazer-familien. Planen var å finsikte aktuelle kjøpere i februar og få til en avtale i mars. BBC har skrevet at alle muligheter har blitt holdt åpne. Det skal innebære at Glazer-familien kan være villig til å selge seg ned og slippe til en ny partner på eiersiden. Simon Jordan, som tidligere eide Premier League-klubben Crystal Palace, sier til TalkSport at han vil bli overrasket hvis Glazer-familien får solgt for mer enn 6 milliarder pund. – Hvis man vurderer en pris mellom 4 og 6 milliarder pund, så ender man fort opp med forhandlinger rundt 5 milliarder, mener Jordan. Vis mer

Kilder nær klubben hevder at Sjeik Jassim er favoritt til å vinne budrunden dersom Glazer-familien går med på å selge hele eierandelen på 69 prosent. Det skriver The Athletic.

For at én av de to beilerne skal stå som eneeier av klubben, kan det angivelig koste rundt 62 milliarder kroner, noe som vil knuse rekorden innen sportsverdenen.

Sjeik Jassim skal i følge The Athletic ønske et kjøp av hele klubben. Det vil si Glazers andel på 69 prosent i tillegg til de gjenværende 31 prosentene eid av andre investorer.

Sir Ratcliffe skal kun by på Glazers 69 prosent. Han er eier av Ineos, som produserer kjemikalier og råmaterialer som brukes i alt fra emballasje til toalettsaker, medisiner og mat, til mobiltelefoner og møbler. Briten skal være god for 15,5 milliarder dollar.

