Haaland kan skrive historie: – Vil være uvirkelig

Erling Braut Haaland og Manchester City er to kamper unna en bragd bare erkerival Manchester United har klart før dem i England.

Som ferske Premier League-mestere er Haaland og lagkameratene i posisjon til å sikre seg «The Treble».

Da må Manchester United beseires i lørdagens FA Cup-finale og italienske Inter overkommes som det siste hinderet i Champions League på tyrkiske Atatürk Olympic Stadium i Istanbul 10. juni.

– Det vil være uvirkelig å skrive denne historien, sier Haaland i et intervju med BBC.

Selv om pengene fosset inn i Manchester City etter at Sheikh Mansour fra Abu Dhabi kjøpte klubben med sitt selskap i 2008, har de lyseblå aldri vunnet Champions League.

Haaland vet at det er en faktor til hvorfor de betalte over 600 millioner for ham sist sommer.

– Det er derfor de kjøpte meg, selvfølgelig, for å klare dette. Vi trenger ikke å legge skjul på det.

Jærbuen ble toppscorer i Premier League med 36 nettkjenninger og er toppscorer også i Champions League. På veien til finalen har Haaland notert seg for 12 mål.

Først og fremst er det titlene med laget Haaland nå ønsker seg.

– Det vil bety alt. Jeg vil gjøre alt som overhodet er mulig for å prøve å få det til å skje. Det er min største drøm, og forhåpentligvis blir drømmer til virkelighet.

Da Haaland spilte mot Manchester United hjemme på Etihad i høst, herjet nordmannen med rødtrøyene og ga seg ikke før han hadde scoret hat trick. I januar vant derimot United og Haaland gikk målløs av banen.

United-stopper Raphaël Varane er klar for et nytt oppgjør mot fenomenet fra Bryne.

– Han er en veldig god spiller. Vi vet alle det, men trusselen fra City er overalt. Som en forsvarer må du passe på kjemien mellom Haaland og Kevin De Bruyne. Den typen pasninger er vanskelig å forsvare seg mot, så vi må hindre den linken, sier franskmannen til The Telegraph.

Hva som skjer i FA Cup-finalen får man svaret på fra klokken 16.00 lørdag ettermiddag.