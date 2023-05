Guardiola fnyser av spørsmål om «suverene City»: – Idiotiske utsagn

MANCHESTER (VG) Etter det femte ligagullet på seks sesonger, ble Pep Guardiola (52) spurt om han noen gang «blir lei av å vinne». Da fikk journalisten klar beskjed.

KLAR TALE: Pep Guardiola vil ikke høre snakk om at han er blitt for seiersvant.

24.05.2023 10:44 Oppdatert 24.05.2023 10:56

– Lei? Eeeeh, nei, svarer Manchester City-manageren – til latter fra salen.

For etter å ha fått kamp av Arsenal i store deler av sesongen, endte det til slutt med at Manchester City kunne motta ligagullet med tre kamper igjen å spille.

Dermed har Pep Guardiolas lag vunnet fem av de seks siste utgavene i Premier League. I tillegg er Manchester CIty i finalen både i FA-cupen og Champions League.

– Når folk nå sier at «det blir enkelt for Manchester City å vinne Premier League neste sesong»... Det er idiotiske utsagn, sier Guardiola, før han «på pepsk vis» raljerer litt på en måte som ikke er helt enkel å forstå for et utrent øre.

Én ting er imidlertid ikke til å misforstå:

– Det er bare dumme utspill. Det blir tøffere neste sesong. Alle vil slå oss. Hver eneste kamp vil de slå deg. Det er en stor utfordring. Jeg har sagt det mange ganger at neste år er vår jobb å forsvare tittelen. Tronen tilhører oss i ett år. Da reiser vi rundt i byer rundt omkring i England og forsvarer tronen vår. Hvis de vil ha den, må de gjøre det bedre enn oss. Hvis det skjer, så er det en del av sporten. Da må vi bare gratulere.

forrige







fullskjerm neste Pep Guardiola med årets Premier League-pokal. 1 av 3 Foto: Martin Rickett / Pa Photos / NTB

Han blir spurt om han er like besatt etter å vinne når han spiller golf for eksempel.

– I golf, nei. Jeg er veldig dårlig så jeg har ikke forventningene på min side, ler han, før han etter hvert dreier det inn på lysten om å vinne kamper:

– Jeg er redd for å tape. Jeg vil ikke bli kritisert. Jeg vil bli respektert av spillerne mine, sier Guardiola.

– Det blir aldri mindre glede?

– Eeeh, nope. Jeg aksepterer når vi taper fordi jeg aksepterer at motstanderen kan slå oss. De kan være bedre enn oss. Når folk sier «du mislyktes, du tapte» er det som å si at «de andre er dritt». Hvorfor er det mislykket? De andre kan være bedre enn oss, de kan slå oss. Hvis de slår oss er det fordi de fortjener det, sier Manchester City-manageren.

Nå gjenstår to «ubetydelige» bortekamper mot Brighton og Brentford, før Manchester City skal spille to finaler.

– United kan slå oss. Inter kan slå oss, absolutt. De har tre Champions League-titler, vi har ingen. Men vi er nødt til å gjøre vårt beste for å takle det.