Stor NFF-satsing på sent utviklede: – Vi er nødt til å gjøre noe

Norges Fotballforbund har bestemt seg for sitt neste store satsningsområde: Å fange opp spillere som henger litt etter i den fysiske utviklingen.

NFF-sjef Håkon Grøttland, her fra et møte med VG i 2020.







– Jeg kan ikke lenger leve med at vi bare har spillere som er tidlig utviklet i vår spillerutviklingsmodell. Vi må fange opp spillere som er sent utviklet, som på sikt har like stort potensial til å bli veldig, veldig gode.

Det sier Håkon Grøttland, leder for spiller- og trenerutvikling i Norges Fotballforbund, i den siste episoden av NFFs egen podkast.

Der avslørte han at forbundet har jobbet med prosjektet «Vekst og modning» det siste året.

– Dette kommer til å bli den store faglige greien i norsk fotball de neste fire-fem årene.

VG har vært i kontakt med Grøttland, som ikke vil utdype mer om prosjektet enn det som ble sagt i podkasten, siden alle formaliteter ikke er på plass ennå.

Så, hva handler prosjektet om?

Som Grøttland forklarer: «Future Teams» («Fremtidige lag» på norsk), som det skal hete, er egne lag for sent utviklede spillere.

– Det handler om å fange opp spillere som på sikt har vel så gode forutsetninger, men som ikke skinner her og nå fordi de er sent utviklet. De må få mulighetene til å skinne, og da må de møte spillere som er på samme fysiske nivå som dem selv. Da får de skinne, sier Grøttland i podcasten – og fortsetter:

– Det kan være opp til seks års forskjell sånn rent fysiologisk. Så vi er nødt til å gjøre noe. Dette er starten på noe, sier Grøttland.

Tidligere toppfotballsjef Nils Johan Semb forteller at det er blitt en trend at det er spillere som er født tidlig på året som ofte blir tatt ut på region- og u-landslagene, fordi de har kommet lenger i den fysiske utviklingen.

– Under min tid økte vi antallet på de som ble tatt ut på talentleirene, slik at vi kunne ta med sent fysisk utviklede spillere. Vi prøvde også på skyggelandslag skyggelandslagEt utfordrerlandslag som ikke spiller kvalikkamper, men som heller legger til rette for å oppdage talent ved å legge vekk fysiske krav som et eksempel., så det er stor forskjell på hvordan det er i dag kontra hvordan det var på tidlig 2000-tallet, sier Semb til VG.

– Vi har nok bedre muligheter til å fange opp spillere som faller utenfor siden vi er så mange færre enn de største nasjonene. Jeg må bare applaudere om de klarer å finne en enda bedre måte å finne frem disse talentene.

Det å fange opp talenter som henger etter fysisk, er noe av det vanskeligste, forteller den tidligere toppfotballsjefen.

– Når de er 15 år gamle er det veldig vanskelig å se, mens når de blir 16–17 år er det lettere fordi fysikken begynner å sette seg. Selv da er det fortsatt noen som henger etter, og de er det vanskelige å se, sier Semb.

Han trekker frem Martin Ødegaard som et eksempel på en «alle» så kom til å bli god på tross av mangel på fysikk, mens det var vanskeligere å se det på den andre norske Premier League-stjernen.

– Haaland var liten og sped da han var 14–15 år gammel. Så kan du se hvordan han er nå.

De første grepene i prosjektet vil bli introdusert under en talentleir i Porsgrunn om en måned.

Det er langt fra første gang et fotballforbund har snakket om egne lag for sent utviklede spillere.

Bob Browaeys, tidligere ansvarlig for den belgiske ungdomssatsingen og nåværende landslagssjef for Belgia U17, fortalte under en VG-reportasje i 2014 at de hadde innført egne landslag for spillere som slår gjennom litt senere enn jevnaldrende.

Det er nettopp dette man vil få til i Norge nå. Grøttland forteller at NFF mistenkte at spillerne som blir tatt ut på ting (som aldersbestemte landslag) er tidlig utviklet. Det skjer siden fokuset ligger på at spillerne skal være gode «her og nå».