Reiten med scoring og assist – Chelsea seriemester igjen

(Reading - Chelsea 0–3) Guro Reiten har herjet i ligaen i hele år. I siste serierunde toppet hun den gode sesongen med både scoring, målgivende og seriegull.

TROFÉLØFT: Magdalena Eriksson kunne løfte pokalen nok en gang for Chelsea.

27.05.2023 17:18 Oppdatert 27.05.2023 18:10

– Jeg er så stolt av alle sammen i denne klubben. Det har utrolig hardt arbeid og vanskelige dager, men dager som dette gjør alt verdt det, sier Reiten til Sky Sports etter at seriegullet ble sikret.

Den norske midtbanespilleren ble helt avgjørende for Chelsea i den avgjørende kampen mot Reading. Hun hadde målgivende på den første scoringen, og scoret selv kampens andre mål.

– For en sesong for Guro Reiten, utbrøt Viaplay-kommentator Roar Stokke i det ballen rullet over målstreken.

Også Maren Mjelde startet kampen på midtstopperplass for London-laget, spilte hele kampen og overtok kapteinsbindet fem minutter før slutt da Magdalena Eriksson ble byttet ut i sin siste kamp i Chelsea-drakt.

Det tok bare 18 minutter så viste Reiten hvorfor hun sto med hele ti assist før den avgjørende kampen mot nedrykkstruede Reading.

Langs venstrekanten driblet hun til seg plass, og innlegget fra dødlinjen ble lagt perfekt på bakre stolpe. Der dukket storscorer Sam Kerr opp, og headet inn 1–0.

Rett før pause var Reiten frempå igjen. Hun jaktet en lang ball på venstrekanten. Der rotet høyrebacken til Reading det til, og alen med keeper gjorde Reiten ingen feil og satte ballen mellom beina på keeper og i mål.

GULL: Chelsea-laget jubler for gullet i ligaen. Reiten sitter til høyre for trofeet, mens Mjelde er nummer to fra høyre foran.

Det var Reitens niende scoring og ellevte målgivende i serien denne sesongen på 20 kamper. Det betyr et målpoeng hver kamp for den norske stjernen.

– Jeg vil bare hjelpe laget til å vinne kamper, sier Reiten til Sky Sports om hennes egen form denne sesongen.

Rett før slutt satt Kerr inn sin egen retur, scoret sitt andre og fastsatte resultatet til 3–0.

– Vi har spilt så mange kamper denne sesongen, men vi har fortsatt å grave dypt og funnet frem de spesielle øyeblikkene som vinner kamper, sier Reiten.

Amalie Eikeland spilte hele kampen for Reading.

KAPTEIN: Maren Mjelde avsluttet kampen som kaptein.

Chelsea ledet serien med to poeng ned til Manchester United før den siste serierunden i ettermiddag.

Dermed var Manchester United avhengig av å slå rival Liverpool, mens Chelsea måtte tape mot Reading som lå sist før dagens kamper.

Manchester United klarte å slå Liverpool, men Chelsea ble som ventet for sterke for Reading. De blå fra London har vunnet 19 av 22 kamper i ligaen denne sesongen.

Dette er London-lagets fjerde ligatittel på rad. Reiten kom til klubben etter VM i 2019, og har dermed vært med på alle tre triumfene. Dette var klubbens sjette seriegull totalt.

Chelsea har også vunnet «The double», både ligaen og FA-cupen, tre år på rad.

Mjelde kom til klubben i 2016, og står nå med hele fem serietitler.

Med dagens tap for de nybakte serievinneren, rykket Reading ned fra Women’s Super League.