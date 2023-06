Ny Chelsea-spiller til Saudi-Arabia – Mendy klar for Al Ahly

Chelsea-keeper Edouard Mendy bytter ut London med Saudi-Arabia.

Den senegalesiske keeperen Édouard Mendy er klar for den saudiarabiske klubben Al-Ahli. Han forlater Chelsea etter tre sesonger. Det bekrefter Chelsea på sine hjemmesider.

Overgangsguru Fabrizio Romano skriver at overgangssummen skal være et sted mellom 16 og 17 millioner pund.

Mendy kom til Chelsea fra Rennes i 2020 og ble raskt foretrukket til fordel for Kepa Arrizabalaga. 31-åringen var svært delaktig da London-klubben vant mesterligaen i 2021, og han fikk mye spilletid i løpet av sine to første sesonger.

Det siste året ble Mendy imidlertid henvist til benken i langt større grad, mens Arrizabalaga vant tilbake tilliten mellom stengene. Den senegalesiske målvakten spilte bare ti kamper i Premier League i 2022/23-sesongen.

Nå går ferden videre til Saudi-Arabia i likhet med en rekke andre stjernespillere. Nylig ble det bekreftet at Chelsea-lagkameraten N’Golo Kanté fortsetter karrieren i saudiarabiske Al-Ittihad.

Også tidligere Chelsea-spiller Kalidou Koulibaly ble klar for den saudiarabiske ligaen for noen dager siden. Han skal spille for Al-Hilal.