Hevder han ble tatt kvelertak på to ganger: – Jeg blir sjokkert

CLUJ, ROMANIA (VG) Warren Kamanzi måtte holdes igjen av flere lagkamerater etter kampslutt mot Italia. Han sier han ble tatt kvelertak på flere ganger av Matteo Cancellieri (21).







Kameraene plukket fort opp Warren Kamanzi som måtte holdes igjen av kaptein Erik Botheim, og i heftig diskusjon med Kristoffer Klaesson.

Kamanzi ble byttet inn med ti minutter igjen da Norge jaktet scoring nummer to mot Italia. På de ti minuttene sier Kamanzi at han ble tatt grep rundt halsen to ganger av en italiener.

– Høyrekanten deres blir litt irritert på meg. Jeg vet ikke hvorfor. Så tar han tak i halsen min – to ganger, og så blir det sagt litt ting frem og tilbake. Så kommer (Kristoffer) Klaesson og stopper det, men ja. Du blir jo irritert hvis du får hvis du får en arm i halsen og ingen ser det, forklarer Kamanzi til VG.

Norge slo Italia 1–0. Det var ikke nok til at Norge gikk videre. Frankrike og Sveits gikk videre fra Norges gruppe.

Tabellen: Siden tre lag endte på tre poeng, så er det innbyrdes oppgjør som avgjør hvem som går videre. Der har Sveits bedre målforskjell fordi de slo Norge 2–1 og tapte mot Italia 3–2 og scoret fire mål. Italia scoret bare tre i kampene mot Sveits og Norge, mens Norge kun scoret to mål.

Han forteller videre at han ikke vet hva Lazio-spiller Cancellieri sa, men at sistnevnte tok kvelertak på ham to ganger.

– Jeg blir jo sjokkert over at det ikke er noen kameraer som tar det opp eller at det ikke er noen som legger merke til det, for det var to ganger. Det var mellomrom mellom det. Det var én gang, så fortsetter vi – og så gjør han det en gang til. Han sprang hurtig i garderoben etterpå.

Da VG viser han bildet av grepet rundt halsen, sier Kamanzi:

– Det er sykt at det der skjer på en fotballbane og ingen gjør noe med det. Men de er ute de også, så, sier Kamanzi og sender et stikk tilbake til Italieneren.

Kaptein Erik Botheim var en av de som holdt igjen Kamanzi etter kampen, men spilte ned situasjonen overfor VG. Keeper Kristoffer Klaesson opplevde sitausjonen mellom Kamazi og Cancellieri som svært amper.

Etter kampen var også Osame Sahraoui misfornøyd med dommeren. Han ble blåst av for hands inne i Italias sekstenmeter mange minutter på overtid.

– Jeg trodde han blåste for offside. Jeg var i sjokk da han dømte hands. Den er ikke i nærheten av armen min, sier Sahraoui til VG.