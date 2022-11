The Athletic: Liverpool lagt ut for salg

Ifølge The Athletic har amerikanske Fenway Sports Group (FSG) bestemt seg for å legge ut klubben for salg.

SELGER: Liverpool-eier John Henry (til høyre) i Fenway Sports Group.

7. nov. 2022 13:46 Sist oppdatert 17 minutter siden

Det anerkjente nettstedet skriver at en salgspresentasjon har blitt laget for interesserte parter.

I en uttalelse fra FSG til The Athletic uttaler de følgende:

«Det har vært flere endringer på eiersiden og rykter om endringer på eiersiden i Premier League-klubber og vi har ofte blitt spurt om FSGs eierskap i Liverpool. FSG har jevnlig mottatt uttrykk for interesse fra tredjeparter som ønsker å bli eiere i Liverpool. FSG har derfor sagt tidligere at under de rette vilkår og betingelser vil vi vurdere nye eiere om det er i beste interesse for Liverpool som klubb» skriver FSG og legger til:

«FSG fortsetter å være fullstendig dedikert til Liverpools suksess, både av og på banen».

– Det kom brått på. Det må jeg si. Jeg syns de har gjort en utrolig bra jobb. Så i utgangspunktet er det ikke noe man jubler for, sier Pål Christian Møller til VG.

Han var med på å grunnlegge Liverpools norske supporterklubb i 1980. Nå er han formann.

– Hvis du sammenligner Liverpool med en del andre klubber, er ressurssituasjonen annerledes. Det er andre klubber som bruker mer penger på spillerkjøp. Liverpool har også kjøpt mange spillere, men klubben har drevet en fornuftig overgangspolitikk. Hvis dette betyr at Liverpool får en ny eier som ønsker å bruke mer penger, kan det i utgangspunktet være positivt, men jeg tror at de fleste supporterne er ganske godt fornøyd med den jobben som er gjort, sier Møller.

I fjor ble det ramaskrik da Liverpool var blant klubbene som ville starte Super League arrow-outward-link , som en trussel til den tradisjonsrike turneringen Champions League. Ikke lenge etterpå trakk de engelske storklubbene seg fra planene.

– Det var et feilskjær i fjor med Superligaen, men klubben har hentet seg godt inn igjen på det. Liverpool har også drevet sunt og vært bevisste på at det ikke bare er å kaste penger ut vinduet. Når man ser hvilke eiere som er involvert i andre klubber, er det noe Liverpool-supporterne ikke ønsker skal skje, sier Møller.

– Hvis det blir et salg, vil veldig mange være spente på hvem som blir nye eiere og hvor pengene kommer fra. Det tror jeg veldig mange har et bevisst forhold til. Det har vært eksempler på eierne til Manchester City (De forente arabiske emirater), Newcastle (Saudi-Arabia) og Paris Saint-Germain (Qatar). Jeg tror ikke at det er noen Liverpool-supportere som ønsker at vi skal få et tilsvarende eierskap.

Fenway Sports Group har vært eiere av Liverpool siden oktober 2010. Da ble klubben kjøpt fra de tidligere eierne George Gillett Jr. og Tom Hicks.

I 2015 ble Jürgen Klopp ansatt som manager. Liverpool vant sin første Premier League-tittel i 2019/20, noe som var deres første seriemesterskap på 30 år.

De har også vunnet FA-cupen, ligacupen og Champions League i perioden.

Mandag ble det klart at Liverpool møter Real Madrid arrow-outward-link i åttedelsfinalen av Champions League. Det er reprise på forrige sesongs finale, hvor spanjolene vant 1–0 etter en avgjørende scoring av brasilianeren Vinicius jr.

Under Klopp har Liverpool utelukkende blitt slått ut av lag fra Madrid. Den ene sesongen de ikke møtte noen lag fra Madrid, vant de Champions League, ironisk nok i Madrid. Det skjedde da Tottenham slått 2–0 i 2019.