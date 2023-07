Reagerer på Fifas beskjed: – Uverdig og helt latterlig

AUCKLAND (VG) Fifa-president Gianni Infantino skapte nok en gang reaksjoner etter sin åpningstale i VM. Norsk politiker er rystet.

VEKKER OPPSIKT: Gianni Infantino. Her fra pressekonferansen i Auckland onsdag, dagen før fotball-VM starter. Vis mer





Under en pressekonferanse i Auckland onsdag sa Fifa-president Gianni Infantino at han ikke kan love at de 720 spillere som deltar i VM får utbetalt de 320.000 kronene som er satt for deltagelse.

– Vi har gitt anbefalinger, men uansett hvilke betalinger vi gjør, vil det bli gjennom forbundene, og deretter vil forbundene foreta betalingene til sine spillere, sa Infantino.

Rødt-politiker Kristján Mímir Kristjánsson reagerer kraftig etter de uttalelsene.

– Det er uverdig og helt latterlig dersom ikke alle får betalt. Det kan ikke være sånn at det avhenger av hvor likestilt landet er, sier Kristjánsson til VG.

Han fortsetter:

– Det er gøy å spille VM, men det er åpenbart en jobb de har. Det kan ikke være sånn at i de landene man ikke bryr seg om kvinnerettigheter, der får ikke spillerne betalt. Vi burde være med på ta ansvar for dette, sier han.

SER RØDT: Politiker Kristján Mímir Kristjánsson. Vis mer

Journalisten Osasu Obayiuwana mener Infantinos uttalelser for eksempel kan gi dårlige nyheter til Nigerias VM-tropp:

– Jeg sa det – Super Falcons Super FalconsKallenavnet til Nigerias kvinnelandslag. vil kanskje aldri lukte på minimumssummen på 320.000 fra Fifa. Se hva Infantino sa, skriver han på sin Twitter-konto.

Obayiuwana skrev nylig en artikkel for The Guardian om det økonomiske trøbbelet på Nigerias landslag. Landslagssjef Randy Waldrum hevder der at han har spillere som ikke har fått utbetalt lønnen sin de siste to årene.

– Det er en parodi, sier Waldrum.

Hvordan tror du VM ender? Bli med i VM-profeten!

Nytt for året er at pengepremiene i VM er blitt hevet 397 prosent. Hver enkelt spiller er lovet 320.000 kroner for deltagelse.

Når man sluttspillet, dobler summen seg.

Fakta Pengesum for deltagelse per spiller Gruppespill: 332.000

Åttedelsfinale: 663.000

Kvartfinale: 995.000

4.-plass: 1,82 millioner

3.-plass: 1,99 millioner

2.-plass: 2,16 millioner

1.-plass: 2,99 millioner Vis mer

– Det er en historisk sum, men hjelper lite om det ikke er garantert at alle spillere får de pengene, mener Kristjánsson.

Han stiller seg ekstremt kritisk til opplegget.

– Dette er helt absurd. At kvinner ikke kan forvente å få lønn: Det minner om tilstander man hadde i arbeidslivet for hundre år siden. Sånn går det bare ikke an å ha det, sier han.

Nå håper Kristjánsson at Lise Klaveness og Norges Fotballforbund tar grep, i tillegg til at Fifa tar ansvar for å sikre at pengene når frem til hver enkelt spiller.

– NFF burde ta initiativ til å legge om dette opplegget, og Fifa må betale de premiepengene de har lovet, både til kvinner og menn, sier han og fortsetter:

– Når de har et slikt opplegg, må de garantere for at spillerne får pengene sine. Det kan ikke være sånn at de rike og vestlige får pengene sine, mens de fattige og mindre likestilte ikke får det. Det er en ekstra stor urettferdighet.

Selv forsikrer Infantino at Fifa følger det opp.

– Vi beveger oss så klart i riktig retning, vi har konsultert med forbundene, som skal sørge for utbetalingene, sa Infantino videre.

VG har prøvd å nå Lise Klaveness for en kommentar, men har foreløpig ikke lykkes i det.