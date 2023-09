Ryan Gravenberch på vei til Liverpool

Liverpool nærmer seg Bayern Münchens midtbanespiller Ryan Gravenberch.

Publisert: 01.09.2023 09:34

Ifølge The Athletic skal Ryan Gravenberch være på vei til Liverpool fredag morgen for å gjennomgå en medisinsk test. Liverpool skal betale Bayern München rundt 40 millioner euro for Gravenberch. Han er en midtbanespiller, 21 år fra Nederland. Det skal dreie seg om en kontrakt over fem år.