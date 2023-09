Solbakken om samtalene med Haaland: – Må få lov til å være seg selv

HAMAR (VG) Ståle Solbakken vil passe på at Erling Braut Haaland får være «en av gutta». Nå åpner han opp om hva han og Norges superstjerne snakker om.

EN AV GUTTA: Ståle Solbakken og Erling Braut Haaland snakker jevnlig sammen også utenfor landslagssamlingene. Når laget samles igjen mandag er fokuset på å normalisere situasjonen for Norges største fotballstjerne. Vis mer

Publisert: 05.09.2023 10:26

– Hvordan vi snakker med hverandre om Kardashian?

Ståle Solbakken flirer godt. Vi snakker om mannen han bruker svært mye tid på å tenke på hvordan han skal utnytte best mulig på landslaget.

Vi påpeker at Erling Braut Haaland har lagt bak seg en sommer preget av møter med store stjerner som nettopp Kim Kardashian.

Akkurat der er Ståle Solbakken lite interessert.

Men han er svært interessert i Erling Braut Haaland. Skal Norge ha noe som helst sjanse for å nå EM i Tyskland til sommeren, er landslaget helt avhengig av å få det beste ut av spissen.

Nå tar Solbakken VG litt med på innsiden av hva han og Manchester Citys superstjerne snakker om.

– Vi prater på FaceTime en gang hver tredje-fjerde uke. Da snakker vi mest om litt taktiske ting, litt fotball og litt om hvordan han og kroppen har det, sier Solbakken.

Han retter litt på capsen.

– Så er han jo en av dem som skal dra det største lasset når vi er på samling. Det gjør han også. Samtidig passer jeg også på at han får lov til å være seg selv. At han får lov til å hvile og ... hva skal vi si? Være seg selv blant gutta. At vi prøver å legge til rette for at ting blir mest mulig normalt, sier landslagssjefen.

Lørdag kveld satte Haaland seg rett i et privatfly fra Manchester til Oslo, med matchballen i fanget etter hat tricket mot Fulham.

I Oslo kan han ikke gå ut av døren uten at noen vil ha en bit av ham.

På forrige landslagssamling opplevde man et trykk fra fans utenfor Ullevaal som man knapt har opplevd maken til. Hylende barn vil alle ha en bit av storscoreren.

– Jeg tror ikke det blir noe mindre av det de kommende årene. Derfor er det jo viktig at det blir tatt hensyn til og normalisert, sier Solbakken.

POPULÆR: Autografjegerne sto i kø utenfor Ullevaal under landslagssamlingen i juni. Vis mer

Det gjør NFF ved vakthold for å skjerme Haaland mest mulig.

– Så handler det jo egentlig bare om at vi er normale. Vi sier at han komme til oss hvis han synes ting er vanskelig. Men jeg føler at så fort vi er innenfor hotellets fire vegger, så går dette nesten av seg selv.

– Opplever du at han er preget av all oppmerksomheten når du snakker med ham i hverdagen?

– Nei, jeg tror ikke han er plaget. Men han opplever nok at hans liv er mer for andre enn det han kanskje hadde tenkt. Det har jo litt med at suksessen har vært så enorm i nok et land. Så ser han jo fortsatt ut som han gjør. Han har ikke et anonymt utseende med den manken og størrelsen, smiler Solbakken.

Solbakken retter seg litt opp i stolen når vi spør om hva det sier om Haaland som spiller at han hele tiden tar nye nivå.

En engasjert landslagssjef mener det er noe folk må forstå.

– Jeg tror den vanlige mannen og damen i gaten kan ha en tendens til å undervurdere hva som skal til. Både av den mentale biten med tanke på hvor påskrudd du skal være hver gang og hvor god du skal være til å slappe av mellom slagene for å opparbeide poweren igjen. Hvor mye arbeid som ligger bak det, sier Solbakken.

– Så handler det om hvor mye du må passe på kroppen din for at en så stor kropp skal eksplodere to ganger i uken. Det arbeidet skal han gjøre ti og en halv måned i året. Da er det viktig at han får slappe av og gjøre det han mener er viktig for ham de seks ukene. Om det da er å kjøre traktor på Jæren eller hva det er som skjer, det legger ikke jeg meg bort i, sier Solbakken.

– Spiller Haaland mot Jordan?

– Det har vi ikke diskutert. Vi kommer til å ta en runde med alle når de kommer, men det er ikke sikkert.

Norge spiller treningskamp mot Jordan torsdag 7. september. Tirsdag 12. september er det EM-kvalik mot Georgia. Begge kampene på Ullevaal.

