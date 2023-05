Bekreftet: Sam Allardyce tar over Leeds

* Alder: 68 år (født 19. oktober 1954 i Dudley, England)

* Yrke: Fotballtrener

* Klubber som manager: Limerick (spillende trener, 1991-1992), Preston North End (midlertidig manager, 1992), Blackpool (1994-1996), Notts County (1997-1999), Bolton Wanderers (1999-2007), Newcastle United (2007-2008), Blackburn Rovers (2008-2010), West Ham United (2011-2015), Sunderland (2015-2016), Crystal Palace (2016-2017), Everton (2017-2018), West Bromwich (2020-2021), Leeds (2023-).

* Engelsk landslagssjef fra 22. juli til 27. september 2016

* Meritter som trener: Opprykk med Limerick fra League of Ireland First Division (1991-1992), opprykk med Notts County fra Football League Third Division (1997-1998), opprykk fra mesterskapsserien med Bolton i 2001 og West Ham i 2012.

*Aktuell: Ansatt som ny manager i Leeds ut sesongen.