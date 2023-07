Snuskaos for svenskene – måtte betale 4.000 kroner

Det svenske fotballandslaget fikk en turbulent reise til New Zealand. Savnede bagasjer, tollavgifter og mistet fly stod på tapetet.

MÅTTE PUNGE UT: Keepertrener Leif Troedsson da han landet «down under» tirsdag. Vis mer

Det svenske fotballandslaget kjørte en litt annen taktikk da de tok fatt på den lange reisen til fotball-VM i New Zealand. Spillerne fløy i ulike puljer, og tirsdag landet resten av det svenske fotballandslaget.

Senest på plass var spillerne Stina Blackstenius, Jonna Andersson, Madelen Janogy, Hanna Lundkvist og Hanna Bennison, sammen med keepertrener Leif Troedsson.

Sistnevnte var derimot ingen sted å se da spillerne kom seg til ankomsthallen i New Zealand og ventet på bagasjen.

Ifølge svenske Aftonbladet måtte Troedsson en tur innom tollen for å betale for snusen han hadde tatt med seg inn i landet.

I New Zealand er det nemlig strenge importregler når det kommer til tobakk, og dette fikk keepertreneren kjenne på. 4.000 svenske kroner måtte han punge ut med for å få med seg snusen inn i landet.

PÅ PLASS: Magdalena Eriksson og Fridolina Rolfö var to av de svenske spillerne som dro i første pulje til VM. Her fra treningsfeltet i Upper Hut i Wellington. Vis mer

Det til tross for at bagasjen ikke var noen sted å se da han kom ut i ankomsthallen. Alle spillerne utenom Blackstenius hadde mistet bagasjen sin etter landing i New Zealand.

Det er fremdeles usikkert om bagasjen er kommet til riktige eiere.

Og om det ikke bydde på nok utfordringer, mistet hovedtrenerne Peder Gerhardsson og Magnus Wikman sin flyging til New Zealand på grunn av et forsinket fly fra Arlanda i Stockholm til London.

Derfor måtte trenerdueon bli ombooket på et nytt fly fra Heathrow, via Dubai og Sydney før de omsider landet i Wellington i New Zealand.

– Selvsagt måtte det flyet også bli forsinket, og bagasjen vet ingen hvor er, bortsett fra bagasjen selv, skriver Wikman i et innlegg på sin Instagram-profil.

VG spurte de norske landslagsspillerne om de hadde hatt noen problemer ved ankomst New Zealand, men det hadde de ikke.

Når det gjelder snusproblematikken, hadde landslagsspiller Guro Reiten god tro på at den norske ledelsen hadde kontroll på hva som var lov og ikke lov å ta med seg inn i landet.

– Jeg tror vi har folk som fikser slike ting slik at alt skal være i orden til vi reiser, sa Reiten til VG under pre-camp på Ullevaal stadion.

Hun var derimot litt spent på om hun ville havne i det velkjente TV-programmet Border Patrol om de ikke vasket fotballskoene sine godt nok før avreise.

– Siste trening måtte vi pusse skoene, for vi kan ikke ha med oss noe jord i skruknottene. Det regner jeg med det er noen andre har kontroll på, og forteller oss hva vi skal gjøre, sånn at alle kommer seg inn og ikke havner i det TV-programmet, sier hun og ler.