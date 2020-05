To Köln-spillere testet positivt på koronavirus

Det melder klubben selv på sitt nettsted fredag kveld. De tre som testet positivt er ikke navngitt, men de er alle sendt i to ukers hjemmekarantene. Ingen av dem har symptomer på covid-19.

Toppklubbene i tysk fotball er i ferd med å teste sine spillerstaller og støtteapparat i påvente av eventuelt klarsignal fra myndighetene til å gjenoppta full trening og etter hvert seriespill. I Köln dukket de første positive prøvene opp, men troppen har praktisert sosial distanse og kan fortsette sin treningsaktivitet som siden 6. april har pågått i overensstemmelse med de strenge smittevernreglene.

Tim Meyer, som leder den tyske ligaens medisinske arbeidsgruppe mot pandemien, har gitt klarsignal til det.

– Vi ser allerede at vårt konsept tidlig identifiserer og reduserer smittefare. Vi kommer fortsatt til å holde tett dialog med helsemyndighetene og medisinsk ekspertise. Vi er overbevist med at spillerne ved hjelp av vårt konsept kan utøve sitt yrke under best mulig beskyttelse mot smitte, sier Meyer i en uttalelse.

– Våre spilleres og andre ansattes helse kommer foran alle andre hensyn. Tiltakene vi har truffet og strategien med regelmessige tester har sørget for at vi nå kan gjøre individuelt tilpassede tiltak, sier Köln-direktør Horst Heldt.