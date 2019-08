Sandefjord-TUIL: 1–0 (0–0)

TUIL gikk dypt ut og fikk to sjanser mot seg i løpet av de første 17 minuttene. Ett innlegg som snek seg like utenfor bakerste stolpe, noen centimeter fra å bli tuppet inn. Det andre var en avslutning fra vel 20 meter fra Enric Vallès, som gikk via en spiller før Theodor Nilsen fikk slått den ut til corner.