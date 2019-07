Molde-sjefen er lei nedrakkingen av norsk fotball: – Folk må snart få opp øynene

MFK er i praksis klare for andre runde i europaligakvalifiseringen med 7-1-seier over KR Reykjavik.

Trener Erling Moe fremhever at laget representerer Norge og ikke bare seg selv når de skal i aksjon i torsdagens returoppgjør på Island. Samtidig mener han at det er viktig at man roser norske prestasjoner i Europa.

– Jeg er lei av negative vinklinger om norsk fotball. Vi må begynne å fremsnakke og prate godt om hverandre mer. Det norske lag gjør i Europa, er mye bedre enn folk tror, sier Molde-treneren til NTB.

– Folk må snart få opp øynene. Det norske fotballproduktet er bedre enn folk tror. Man husker Sarpsborg 08 i gruppespillet i europaligaen i fjor. Rosenborg har kvalifisert seg flere år på rad, og vi var noen hårstrå unna å slå ut Zenit, fortsetter han.

Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

Varsler sterkt lag

Leke James (3), Fredrik Aursnes, Vegard Forren, Etzaz Hussain og Ohi Omoijuanfo ga moldenserne et strålende utgangspunkt før returoppgjøret på Island.

– Vi drar bort for å gjøre en skikkelig profesjonell jobb som det skal gjøres. Målet er å vinne kampen. Vi kommer til å stille et sterkt lag, så veldig store forandringer blir det nok ikke, sier Moe.

Selv om blåtrøyene valset over islendingene på hjemmebane, tar MFK-sjefen ingen gleder på forskudd.

– Det verste jeg vet, er folk som ikke gjør ting skikkelig. Når du er i Molde, skal det aldri tas lett på ting. Vi skal gjøre et skikkelig stykke arbeid.

Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

Ungdommer i aksjon?

Molde er i praksis klare for andre runde, men Moe spår en tøff kamp på KR-völlur.

– Vi forventer en knalltøff batalje mot et lag som vil vise seg fra en enda bedre side enn i Molde. Det er et bra, rutinert lag i islandsk målestokk og har spillere som har vært i Europa veldig mange ganger før. Det blir en kjempegod erfaring, sier 48-åringen.

Samtidig er det langt ifra sikkert at klubbens talenter blir belønnet med minutter i kvalifiseringen til Fotball-Europas nest gjeveste klubbturnering.

– Ungguttene har hatt et veldig tøft program gjennom året. En del av dem har fått uken fri, og det er i utgangspunktet den eneste uken de har fått fri, så vi får se, opplyser Moe.

Klubbens annetlag spiller i 3. divisjon og hadde siste kamp før sommerpausen lørdag.

Serbia i neste runde

Med mindre Molde går på en kolossal smell på Island, venter serbiske Cukaricki i neste runde.

Selv om moldenserne ikke har begynte å konsentrere seg om serberne enda, er det klar at det blir et tett kampprogram fremover.

– Vi må angripe det med mange kamper på en aggressiv måte. Det er noe vi ønsker, og man snakker om det i norsk fotball hele tida. Norske fotballspillere sulter etter nye impulser og nye erfaringer, og vi gleder oss skikkelig, avslutter Molde-trener Moe.

