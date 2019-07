Topping i barnefotball har vært et brennhet tema den siste tiden, etter at en forelder skrev et leserinnlegg om at barnet deres ikke fikk spilletid i fotballturneringen Piteå Summer Games.

iTromsø spurte dermed hva TUIL-trener Jonathan Hill tenker om saken. Han har tidligere vært akademitrener for de aller yngste lagene i Manchester United og Manchester City. Han har også vært en del av Tromsø-fotballen i flere år gjennom ulike roller i TUIL og TIL.