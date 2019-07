MYRDAL: Ferien er over og oppkjøringen til høstsesongen i Toppserien er i gang. Sommerens fotball-VM er blitt karakterisert som et gjennombrudd for kvinnefotballen i Norge og med langt høyere seertall enn EM for to år siden.

I Arna-Bjørnar, som hadde ni tidligere og nåværende spillere på det norske VM-laget, viser også apparatet rundt spillerne at det har skjedd en del de siste årene.