Det tok drøyt to timer fra Azemi landet på flyplassen i Tromsø og håndhilste på Svein-Morten Johansen for første gang, til han offisielt var klar på lån ut sesongen for «Gutan».

På den tiden hadde han rukket å gjennomføre den medisinske testen på Alfheim, møtt noen av sine nye lagkamerater, kjørt en kort treningsøkt på tredemølla og tatt en kopp kaffe med TILs sportslige ledelse, utenom TIL-trener Simo Valakari som hadde dratt hjem for dagen.