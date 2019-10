Brann - Bodø/Glimt 1–1

Det kunne ha vært fire poeng mellom Molde og Glimt med fire kamper igjen å spille, men de klarte ikke å ta vare på 1-0-ledelsen etter Ulrik Saltnes' scoring på Brann Stadion.

Utligningen til Daouda Bamba etter hvilen sørget for 1-1, og dermed har Glimt seks poeng opp til Molde før avslutningen.

Den ledelsen gir Molde neppe fra seg.

1–1 i Bergen gjør at Bodø/Glimt har spilt uavgjort i tre kamper på rad. På de seks siste kampene er hele fem av dem endt med uavgjort. Etter kampslutt omringet Glimt-spillerne dommer Rohit Saggi. De reagerte sterkt på at Jens Petter Hauge fikk en scoring annullert like før 90 spilte minutter. Håkon Evjen spilte Hauge gjennom, før sistnevnte satte ballen i mål. Målet bli imidlertid annullert for offside. TV-bildene kunne tyde på at det var en gal avgjørelse.

– Jeg ser den om igjen og ser det der og da, og det er ikke offside. Det der er ikke bra. Men vi får ikke gjort noe med den, men det er utrolig bittert. Vi kjører andre omgang og fortjener å vinne, og når vi i tillegg får en scoring, så er det surt, sa Glimt-trener Kjetil Knutsen til Eurosport.

Resultatet gjør at det blir hardt å snyte romsdalingene for et nytt seriegull.

Bodø/Glimt har heller ikke noe enkelt program igjen. På de fire siste seriekampene venter Haugesund, Rosenborg, Kristiansund og til siste ikke minst bortekamp mot Molde i Molde.

Rask scoring

Bodø/Glimt ville mest i starten i Bergen og gikk opp i ledelsen etter drøye åtte spilte minutter. Da hadde de allerede rukket å teste Brann-forsvaret et par ganger med den 18-årige spissen Victor Boniface fra Nigeria i hovedrollen.

Målscorer ble derimot Ulrik Saltnes like etterpå. Han scoret sitt sjette for sesongen med en markryper i det lengste hjørnet etter pasning av Philip Zinckernagel.

Brann virket rystet etter Glimts friske offensiv i åpningsminuttene.

Sakte, men sikkert kom Brann seg til hektene. Veton Berisha var aller nærmest da han fikk et par fine skuddmuligheter etter rundt 25 minutters spill. Glimts keeper Ricardo Friedrich ryddet greit opp ved begge anledninger, og det ebbet ut med Glimt-ledelse til pause.

Sterkt

Syv minutter ut i 2. omgang kom utligningen. Den kom rett etter en god Glimt-sjanse.

Branns midtstopper Vito Wormgoor var knallsterk langt bak og ute i feltet på en corner og fikk nikket ballen ned til Daouda Bamba.

Spissen fra Elfenbenskysten brukte ett trekk på å få ballen under kontroll før han headet den enkelt i mål fra e et par-tre meters hold.

Brann håpet å utnytte fordelen i selvtillit som mål gir. Det klarte de ikke. Sannheten er at de kun har vunnet én av de seks kampene i Bergen. Brann siste hjemmeseier kom mot Stabæk i juli, og det kunne endt med tap mot Glimt.

Nordlendingene hadde en scoring inne fem minutter før slutt, men det er slett ikke sikkert at annulleringen for offside var riktig gjort av dommeren Rohit Saggi.

I likhet med Bodø/Glimt har Brann spilt uavgjort i fem av sine seks siste kamper.

(©NTB)