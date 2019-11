Bøe-bloggen: «Mannen som var hugd i stein, har spilt sin siste kamp»

Noen ganger blir den neste fotballkampen uviktig. Derfor velger jeg denne gangen å fokusere på min gode fotballkamerat som nå har dratt videre. Etter at bautaen Einar Sæbø gikk bort så altfor tidlig, strømmer minnene på og en tristhet fyller meg.

Mannen som var hugd i stein, har spilt sin siste kamp. Innimellom i et langt fotballiv møter du noen som har det store ekstra. Noen som med væremåte, innstilling samt solide menneskelige egenskaper. Noen som gjør en merkbar forskjell. Einar var viktig for mange. Einar var viktig for meg.