Thorstvedt-dobbel holder liv i EM-drømmen for U21-landslaget

Norge – Kypros 2–1

Norge hadde ballen klart mest i Larnaka og presset i nesten to hele omganger etter at Kypros hadde tatt ledelsen ved Andreas Neophytou etter 20 minutter.

Da hadde Norges kaptein og Odd-spiller Birk Risa bommet på straffe etter snaut ti minutter tidligere i EM-kvalifiseringen for U21-gutta.

Først etter 72 minutters spill lyktes det for Norge da Viking-spiller Kristian Thorstvedt med venstrefoten plasserte ballen vakkert i mål bak den kypriotiske keeperen.

Samme mann sørget for ledelse og seier 2–1 med en klassisk markkryper etter en retur i det kypriotiske feltet med fem minutter igjen å spille.

Norge tok dermed steget opp på annenplass i gruppe 7 og har nå sju poeng. Nederland har ikke avgitt poeng så langt i kvalifiseringen og går mot en suveren gruppeseier, mens Norge kjemper om annenplassen først og fremst med Portugal og Hviterussland. Portugal ligger ett poeng bak Norge, men har én kamp mindre spilt.

U21-laget har fått ekstra oppmerksomhet den siste tiden etter at de tre utenlandsproffene Tobias Heintz, Dennis Tørseth Johnsen, Rafik Zekhnini ga beskjed om at de ikke vil spille for landslaget så lenge Leif Gunnar Smerud er trener.

Smerud, med støtte fra A-landslagssjef Lars Lagerbäck, har på sin side sagt at det er uaktuelt.

– Jeg ønsket ikke å ha dem med, og så valgte de i ettertid å gjøre seg uaktuelle. Det er synd, men de har ikke klart å etterleve det vi forventer av dem, og da blir det sånn, sa U21-treneren da laguttaket ble offentliggjort tirsdag.