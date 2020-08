I 2018 ble det sagt at AaFKs sportsplan var under revidering. Den er fortsatt ikke ferdigstilt.

Sportssjef Bjørn Erik Melland har ansvaret for å fullføre klubbens sportsplan. Han innrømmer at den burde vært ferdig.

Bjørn Erik Melland har vært ansatt som sportssjef i AaFK i over tre år. Høsten 2018 uttalte Melland til Sunnmørsposten at et arbeid rundt ny mål- og strategiplan, og sportsplan, sto på agendaen.