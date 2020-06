Vikingutlånte Johnsen Salte debuterer for Sandnes Ulf

Etter én uke trening med nye lagkamerater, debuterer Tord Johnsen Salte for Sandnes Ulf mot EIK fredag kveld.

Tord Johnsen Salte debuterer for Sandnes Ulf mot EIK fredag kveld. Egil Ø. Nærland

– Litt støl, litt stiv, litt vondt, men jeg er klar for 45 minutter, sier lånespilleren fra Viking FK til Aftenbladet.

Johnsen Salte har ikke spilt kamp på sju måneder, den siste var i serien mot FK Haugesund 9. november i fjor. Etter sesongen la han seg under kniven for å få fikset en vond akillessene.

Opptreningen har tatt tid.

– Akillesen er snart helt i orden, men det har fulgt noen småskader i kjølvannet, forklarer stopperen med den presise høyrefoten.

Og det er akkurat den egenskapen som frister Sandnes Ulfs trener, Steffen Landro. Derfor ba han Viking om å få Tord Johnsen Salte på lån ut sesongen.

– Vil bidra til trygghet

Brynegutten mener lagkameratene er bedre enn det de har vist i treningskamper mot Viking to ganger og EIK. 12 baklengsmål er fasit så langt.

– Flere av spillerne har mer inne enn de har vist til nå. Spillet sitter bedre og bedre dag for dag. Jeg håper at jeg kan bidra til å øke kvaliteten og gjøre det tryggere defensivt, sier Johnsen Salte.

Trener Steffen Landro legger ikke skjul på at han ønsker et positivt resultat i treningskampen mot EIK, den siste før seriestart mot Øygarden 3. juli.

– Treningskamper kan aldri bli annet en treningskamper, men hvis det er en der du gjerne vil ha et godt resultat, er det i den siste før seriestart, sier Landro.

Landros mål:

Han har pekt ut to områder der han venter at laget viser framgang:

– Et lag som viser sikrere forsvarsspill og unngår mange baklengsmål.

– Et lag som skaper flere sjanser.

– Jeg regner med at EIK er kommet lenger i sitt spill enn etter bare én trening som de hadde før forrige oppgjør. Sånn sett bør det bli en åpnere og spillemessig jevnere kamp, spår Landro.

Strilen må fortsatt unnvære stopperen Christer Reppesgård Hansen, vingbacken Claes Kronberg og offensive Jostein Ekeland. Reppesgård Hansen kan være tilbake til serierunde to eller tre. Kronberg er svært usikker, mens Ekeland denne uken fikk konstatert at to leddbånd i ankelen er revet rett av. Stavangergutten kan få flere måneder på sidelinjen.

Ári Mohr Jónsson er tilbake sammen med nevnte Tord Johnsen Salte, og trener Landro har bestemt seg for å starte med følgende 11:

Sandnes Ulfs lag:

Sander Åke Andreas Lønning – Tord Johnsen Salte, Jasmin Bogdanovic, Espen Hammer Berger – Ári Mohr Jónsson, Magnus Retsius Grødem, Christian Landu Landu, André Sødlund, Ingvald Sandvik Halgunset – Sanel Kapidzic, Kent Håvard Eriksen.