Søderlund reddet Rosenborg i byderbyet

Søderlund hadde akkurat dummet seg ut på en stor sjanse like i forkant av Ranheims 2-2-scoring av Ivar Sollie Rønning i det 86. minutt, og derfor var det svært befriende for haugesunderen at det var han som sørget for tre poeng bare to minutter etter utligningen.

30-åringen ekspederte pasningen fra Mike Jensen elegant i mål. Det var spissens tredje i Eliteserien så langt i sesongen.

Søderlund har ikke vært i form den siste tiden, og det har vanket mye kjeft på ham. Derfor lå det ikke i kortene at han skulle bli matchvinner.

– Dette var deilig! Vi rotet det til for oss selv ved å slippe inn to enkle mål. Og så misset jeg en stor sjanse like før også. Det er litt slik det har vært i år. Vi har hatt marginer imot, og vi har også vært udyktige, sa Søderlund i intervjuet med TVNorge.

Derimot har to 23-åringer vist stigende formkurve for Rosenborg. De skulle markere seg mot Ranheim også.

Funnet formen

1-0 til RBK kom i det 27. minutt. En upresset Alexander Søderlund flikket ballen videre til en Samuel Adegbenro på løp, og formspilleren var kald foran mål. Han plasserte ballen fint bak Ranheims keeper Even Barli. Adegbenro har vært mye skadd i de siste månedene, men begynner å finne igjen litt av formen han hadde da han i sin tid ble hentet fra Viking.

Adegbenro var også sentral da Rosenborg gikk opp til 2–1. Han dro seg fri på venstrekanten og slo et nydelig innlegg som landsmannen David Akintola på bakre stolpe. Scoringen var hans andre for Rosenborg i Eliteserien.

Utligning

Akintola burde ha lagt på til 2–0 med tre minutter igjen av 1. omgang, men da rotet han bort den glimrende pasningen fra Birger Meling og avslutningen havnet utenfor.

I stedet for 2-0, ble det 1-1 rett før pause. Mot spillets gang kom ballen inn i boksen til Rosenborg, og om det var formsterke Magnus Blakstad eller et selvmål av Vegar Eggen Hedenstad som gjorde at ballen smatt inn bak Rosenborgs keeper André Hansen var ikke lett å se, men det endte med at Hedenstad ble kreditert scoringen. TV-bildene viste at det var riktig mann som havnet i målprotokollen, selv om det var en scoring feil vei.

Bruduljer

Tre poeng til tross. Posisjonen til sportslig leder Stig Inge Bjørnebye er det som har skapt mest bruduljer i Rosenborg i de siste dagene. Rosenborg-supporterne i Kjernen vil gjerne ha ham fjernet så raskt som mulig.

Det gjenstår å se hva som skjer med den saken. VG skrev tidligere torsdag at Bjørnebye har krav på en sluttpakke verdt to millioner om han blir gitt sparken. Det er ikke gitt at RBKs styreleder Ivar Koteng ender opp med en slik løsning.

Rosenborg har klatret opp på 6.-plass på tabellen med 21 poeng, men har én kamp mer spilt en både Viking og Kristiansund og kan bli passert av dem når resten av lagene skal ut i kamp fredag. Rosenborg har fortsatt negativ målforskjell (14–16) etter 14 spilte serierunder. Det hadde gitt gode odds før seriestart.

Ranheim har 15 poeng og er nummer elleve foran fredagens kamper.