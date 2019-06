Norske Andreas Breimyr spilte for Crystal Palaces U21-lag i sesongen 2014/2015. På laget var også Manchester Uniteds nye storsignering Aaron Wan-Bissaka.

Breimyr forteller at det var flere på det laget han trodde skulle bli toppspillere før Wan-Bissaka.

– Jeg tror ingen tenkte han skulle nå så langt. Det var flere foran i køen der. Jeg trodde kanskje han kom til å få noen sjanser med a-laget til Crystal Palace etter hvert, men aldri at han skulle bli solgt til Manchester United for over 50 millioner pund, sier nordmannen som for tiden spiller fotball på Færøyene.

Fakta: Aaron Wan-Bissaka * Alder: 21 år (født 26. november 1997) * Posisjon: Høyreback * Høyde: 183 cm * Nasjonalitet: England * Klubb: Manchester United * Tidligere klubber: Crystal Palace (42 kamper) * Ole Gunnar Solskjærs andre signering som Manchester United-manager. Angivelig kjøpesum 50 millioner pund * Ingen seniorlandskamper for England, men har spilt aldersbestemte landskamper, senest i sommerens U21-EM i Italia og San Marino. (©NTB)

– Veldig beskjeden

På U21-laget spilte Andreas Breimyr sentral midtbane, mens Aaron Wan-Bissaka var høyrekant. Forrige sesong var Wan-Bissaka en av de beste høyrebackene i Premier League, og derfor henter Solskjær ham for å fylle høyrebackplassen.

Breimyr, som har bodd store deler av livet i London, kan fortelle morsomme historier om de fleste lagkameratene fra Crystal Palace-tiden. Men Wan-Bissaka var ikke den som gjorde mest ut av seg.

– Han var en veldig beskjeden type. Han var snill, men sa nesten aldri noe. Han kom på trening, jobbet hardt og gikk hjem. Som person ble jeg egentlig aldri skikkelig kjent med ham.

– Men det var en gang på trening vi plutselig fant ut han har veldig god til å sklitakle. Det var ganske sykt. Selv om han var ving, var det umulig å komme forbi ham, sier Breimyr og ler.

– Ser ut som en erfaren Premier League-spiller

Nå har den 21 år gamle engelskmannen blitt en av Europas største forsvarstalenter, og en signering Manchester United kan få glede av i mange år.

Fotballskribent Lars Sivertsen bor i London, og ser det meste av Premier League. Han mener signeringen av Wan-Bissaka forsterker inntrykket av at Manchester United går for en overgangsmodell med unge spillere, i motsetning til hva de har gjort de siste årene.

– Summen er høy og det er en risiko der, men du finner ikke mange unge, engelske spillere som kan levere i toppklubber. Tiden vil jo vise om han slår til, men de har vært linket til han lenge og ting tyder jo på at de har veldig tro på ham, sier Sivertsen.

– Mer ansvar offensivt

Flere eksperter mener at Wan-Bissaka har svakheter i den offensive delen av spillet. Engelskmannen noterte seg for tre målgivende pasninger i forrige Premier League-sesong.

– Statistikken viser at han er god til å dra seg forbi folk og han har mye energi, men nå vil han få mer ansvar offensivt og det forventes at han bidrar med flere målgivende, sier Sivertsen.

Andreas Breimyr mener at hans gamle lagkamerat nå ser ut som en erfaren Premier League-spiller og at han har mer selvtillit i måten han spiller på. Det offensive tror han ikke Manchester United-fansen trenger å bekymre seg for.

– Han var jo egentlig en offensiv spiller. Han er sykt god til å drible, og uortodoks i spillestilen. Det er vanskelig å vise hva du kan offensivt som back i Crystal Palace, når det viktigste du gjør er å forsvare deg, sier Breimyr.