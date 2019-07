Haaland storspilte mot Feyenoord

RB Salzburg - Feyenoord 3–1

Den norske spissen banket ballen i det lengste hjørnet og sørget for 1–0 til østerrikerne etter 63 minutter. Da lagkompisen Patson Daka sørget for både 2–0 og 3–0 utover i omgangen, var Haaland regissør ved begge anledninger.

Først vant han ballen, fintet bort en mann og spilte til Daka. Minutter senere pirket 18-åringen ballen til lagkompisen som kunne punktere kampen.

Wouter Burger reduserte for nederlenderne like før slutt, uten at det fikk noen betydning.

Salzburg sesongåpner allerede om to uker når de møter Rapid Wien på bortebane. Bare dager senere møter de den engelske storklubben Chelsea i en oppvisningskamp.

Haaland ble hentet av den hardtsatsende klubben fra Østerrike i august 2018 etter å ha storspilt for Molde i Eliteserien. Han fullførte sesongen i norsk fotball før han flyttet til Salzburg i 2019.

(©NTB)