Det sier landslagskeeperen med en fortid i Rosenborg i Adressa-podkasten Rasmus&Saga.

– For å si det sånn: Han er et kupp for Rosenborg. RBK får en Per Ciljan som er utrolig godt trent. Han leverer på høyt nivå hver kamp. Han er en motor som løper og løper, og vinner baller. Han er en fin mann å ha i garderoben også, så dette blir veldig, veldig bra for Rosenborg, sier Jarstein.