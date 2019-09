Kampen mellom Rosenborg og Brann på Lerkendal spilles klokken 20.00 lørdag kveld.

Det synes daglig leder i Rosenborg, Tove Moe Dyrhaug, er i seneste laget.

– Kamptidspunktet er bestemt og vi må forholde oss til det. Men det er overraskende, for det er egentlig for sent på en lørdag, sier hun.

Rune Petter Ness / Adresseavisen

Diskusjoner

Oppgjøret vises på TVNorge. Seksjonsleder for arrangement i Norges Fotballforbund (NFF), Rune Pedersen, forklarer hvorfor kampen er satt opp på en lørdag.

– Da vi valgte ut TV-kampene på det tidspunktet vi gjorde, så var Rosenborg fortsatt med i kvalifiseringen til Champions League. Det betød at kampen måtte spilles lørdag, sier han.

Pedersen opplyser, med bakgrunn i TV-avtalen som NFF og Norsk Toppfotball (NTF) har med rettighetshaver Discovery, så ville Rosenborg – Brann være en soleklar søndagskamp med kampstart klokken 20.

– Men TV innså også at kampen måtte plasseres på lørdag. Rosenborg kunne jo være i Champions League på tirsdag i påfølgende uke, sier Pedersen.

Seksjonslederen forteller at Discovery hadde et sterkt ønske om å videreføre kamptidspunktet selv om kampen ble flyttet frem én dag – altså til klokken 20 lørdag kveld.

– Det er et litt unaturlig tidspunkt på en lørdag. Det var diskusjoner frem og tilbake, for vi vet at klokken 20 er sent for en del type kamper. Men samtidig så hadde TV et sterkt ønske om å bygge mye rundt den kampen. De har tross alt lagt en god del i fotballproduktet, så vi valgte å videreføre det sammen med NTF og Discovery, sier Rune Pedersen.

Mister 3.000 tilskuere

Tove Moe Dyrhaug opplyser at det torsdag kveld var solgt litt over 11.000 billetter til lørdagens oppgjør.

– Slik det er nå tipper jeg at vi havner på et sted mellom 13.000 og 14.000 tilskuere. Det synes jeg faktisk er bra på en lørdag kveld klokken 20, sier Dyrhaug.

Hun er forsiktig i uttalelsene om kamptidspunktet, men understreker at det ikke er noen tvil om at det hadde vært flere på Lerkendal-tribunene med avspark tidligere på dagen.

– Vi vet at vi mister mellom 2.500 og 3.000 tilskuere på kamper som starter klokken 20. I tillegg handler det nok litt om tabellplasseringen også, sier Tove Moe Dyrhaug.

Seksjonsleder Rune Pedersen i NFF medgir at det ikke er et optimalt tidspunkt.

– Vi har forståelse for at det kan være vanskeligere med billettsalg og å få folk til å reise fra omkringliggende steder jo senere det er på en lørdag. Men NFF og NTF valgte å strekke seg langt for at Discovery som rettighetshaver skulle få en del å si. Jeg er ikke sikker på om det hadde vært så mye lettere å trekke folk til en kamp søndag klokken 20 sammenlignet med lørdag klokken 20. Men dette kjenner de som har lokal kunnskap om publikumstilstrømming. Helheten gjorde at vi valgte som vi gjorde denne gangen, sier Pedersen.

Bjørn Erik Larsen

– Vanvittig

Styreleder i Bataljonen, Roger Lillebøe-Hansen, reagerer på at kamptidspunktet lørdag ikke er satt til tidligere på dagen.

– Jeg synes det er helt vanvittig. NFF sier at fotball skal være for hele familien, men de legger jo ikke til rette for det. Reelt sett er det TV-selskapene som bestemmer, mener Lillebøe-Hansen.

Han sier at fotballsupportere vil ha forutsigbare tidspunkt for når kampene starter. Bataljonen-lederen tror ikke kamptidspunktet har noe å si for tilreisende Brann-supportere nå på lørdag.

– Men signalet og tendensen i norsk fotball er at det blir færre og færre på tribunen. Da må man gjøre det mer familievennlig og publikumsvennlig, sier Lillebøe-Hansen, som ikke aner hvor mange fra Bergen som tar turen til Trondheim og Lerkendal lørdag.

– Det blir helt sikkert en god fest i Trondheim, men det er sekundært. Jeg håper på en gjentagelse med gode minner vi har hatt på Lerkendal tidligere, sier Roger Lillebøe-Hansen.

MARIUS SIMENSEN / BILDBYRÅN NORWAY

– Et innarbeidet kamptidspunkt

Martin Hinsch, kommunikasjonsrådgiver i Discovery, bekrefter at kanalen måtte planlegge for at Rosenborg kunne kvalifisere seg til Champions League. Dermed falt valget på lørdag.

– I tillegg er avspark kl. 20.00 et innarbeidet kamptidspunkt i norsk fotball over mange år, og dette er en kamp som hadde gått 20.00 på søndag hvis vi ikke måtte ta hensyn til muligheten for Champions League-spill, sier han.

Han legger til at det er komplisert å sette opp kampoppsettet i Eliteserien, der alle parter må gi og ta.

– For oss er 20.00 et godt tidspunkt, da det er mange som vil se kampen. Vi tror også at lørdagens kamp på Lerkendal vil få en god ramme og flott atmosfære, med blant annet flomlys og mange tilskuere på stadion. Kamptidspunktet er derfor valgt for å få en best mulig ramme for et av de største oppgjørene i norsk klubbfotball, forteller Hinsch.