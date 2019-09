Tapte bunnkampen: Nå blinker varsellampene, Ranheim

Strømsgodset – Ranheim 1–0:

Ola Solbakken. Mushaga Bakenga. Og etter hvert også Torbjørn Heggem.

Alle hadde de sine muligheter til å få hull på Strømsgodset denne søndagskvelden.

Men i en kamp hvor også hjemmelaget hadde sine muligheter, smalt det til slutt i stedet bak Ranheim-keeper Even Barli.

Dermed er det kun målforskjell som holder laget fra fjæra over nedrykksstreken, med ni runder igjen å spille.

– Presset størst på dem

Utgangspunktet var svært enkelt: Begrepet sekspoengkamp er en klisjé, men dekkende. Strømsgodset var nemlig ett av de to lagene som fortsatt lå bak Ranheim på tabellen – med sine 16 poeng.

Samtidig hadde drammenserne så å si tatt alle sine poeng hjemme, så oppgaven var voksen nok for trener Maalen og hans menn.

Særlig for et Ranheim som hadde fulgt opp den livsviktige seieren i Haugesund 11. august med ett fattig poeng på de tre siste kampene.

Maalen var imidlertid tydelig på hvor presset lå før oppgjøret:

– Vi skal ned, gi dem trøbbel, og gjøre det vanskelig for dem. Godset er også desperate etter poeng, og jeg tror de kjenner på presset mer enn oss, sa han til klubbens hjemmeside.

Treneren samtidig fått viktige Mads Reginiussen tilbake fra karantene, og dro sørover vitende om at det er bortekampene som holder liv i drømmen om ny kontrakt denne sesongen.

Elendige syv poeng hjemme har nemlig blitt fulgt opp av langt mer akseptable 12 poeng på tur i 2019.

Det ble da også et vidåpent oppgjør:

* Kantspilleren Solbakken markerte seg allerede etter syv minutter – men skuddet fra god posisjon skled av foten.

* Seks minutter senere var samme mann frampå igjen, men traff aldri på det harde innlegget fra Micke Karlsen.

* Så, etter 18 minutter, var det Bakengas tur. Plutselig var angriperen alene med Martin Hansen i Godset-buret – men fra åtte-ti meter hold ble avslutningen for dårlig.

Ikke at Godset ikke hadde vært farlige i denne perioden: Nyervervelsen Lars Jørgen Salvesen og danske Mikkel Maigaard hadde begge hatt sine muligheter. Men det føltes nok ergerlig for trener Maalen å gå i garderoben uten scoring.

Så, etter en roligere start på 2. omgang, smalt det, altså.

Rett før timen var passert dro Godsets beste for kvelden, Moses Mawa, i vei et skudd fra drøye 20 meter. Skuddet via Torbjørn Heggem – og over Even Barli i Ranheim-målet.

Uheldige Heggem kom for øvrig til en bra mulighet ti minutter etter – hvor headingen imidlertid ble avverget.

Mot slutten kastet Maalen opp folk i jakten på en livsviktig utlikning. Det ble med forsøket.

30 poeng på 30 kamper

Klisjé én i denne artikkelen var begrepet sekspoengskamp. Klisjé to går på det som sies hver eneste høst i norsk eliteserie: At man trenger 30 poeng for å unngå nedrykk.

Etter det bitre tapet i Drammen er dermed Ranheim to poeng «bak» skjema, med ni kamper igjen å spille.

Og minst like surt for Maalen og co.: Med en av de viktigste konkurrentene i nedrykksstriden pustende enda hardere i nakken.

Med andre ord: Nå blinker varsellampene med full styrke i fjæra.