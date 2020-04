Kommentar: NFF sentralt og også de forskjellige fotballkretsene har sittet svært stille i båten under denne korona-krisen. Og når det har vært snakk om sesonggjennomføring, har det nesten konsekvent vært eliteserien for menn og toppserien for damer det har handlet om.

Men norsk fotball handler vel så mye om bredden, og nedover i divisjonene lurer mange flere enn de som er involvert i toppfotballen, på hva som skjer med årets fotballsesong.