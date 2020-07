Liverpool jaktet på Premier League-rekord. Så gjorde stjernene to uventede tabber.

Liverpool har hatt en eventyrlig sesong, men poengrekorden til Manchester City kan de glemme, etter å ha tapt 1–2 for hardtkjempende Arsenal i London onsdag.

Alexandre Lacazette utlignet for Arsenal etter Virgil van Dijks tabbe. Alisson klarte ikke å avverge denne gang. Senere skulle samme mann også slå ren grusom feilpasning som resulterte i 2–1 til Arsenal. GLYN KIRK / REUTERS

15. juli 2020 23:10 Sist oppdatert nå nettopp

Arsenal – Liverpool 2–1

Til tross for de tre poengene så risikerer «The Gunners» at laget ikke får spille ute i Europa for første gang på 25 år. Laget har derimot bare tre poeng opp til Wolverhampton på 6.-plass, men har både Tottenham og Sheffield United henholdsvis to og tre foran seg. Sander Berges lag har en kamp til gode mot Leicester torsdag.

Arsenals toppscorer Pierre-Emerick Aubameyang ble trolig spart litt fordi laget også har muligheten til å ta seg til Europaligaen via FA-cupen. Han kom inn og spilte den siste drøye halvtimen uten å gjøre særlig fra seg.

Offensivt så det innledningsvis bra ut hos seriemester Liverpool før det begynte å kladde. Et par skikkelige forsvarsbrølere gjorde at Arsenal kunne vende kampen og score to ganger.

Jürgen Klopps gutter kan med tapet se langt etter Manchester Citys rekordpoengsum på 100 poeng. Laget har nå 93 poeng og 7 poeng opp til rekorden fra sesongen 2017/18. Det er bare 6 poeng igjen å spille om for laget fra Merseyside.

Startet bra

Det startet lovende for Klopps menn. Etter 12 minutter var Roberto Firmino nær scoring da han presset Emiliano Martínez etter et hasardiøst tilbakespill. Arsenals målvakt skjøt ballen i kroppen på brasilianeren slik at den endte på utsiden av stolpen.

Sadio Mané ga derimot Liverpool 1–0 etter et mønsterangrep som har vært lagets varemerke denne sesongen.

Backen Andy Robertson snappet ballen og satte fart fremover. Han fant Firmino på kanten av 16-meteren og som med en krempasning inn i feltet fant han Mane på løp.

Sadio Mané smilte for sin 1–0-scoring. PAUL CHILDS / Reuters

Van Dijk-miss

En sjelden feil fra vanligvis solide Virgil van Dijk ble effektivt utnyttet av Alexandre Lacazette ved utligningen til 1–1 etter 32 minutter. Nederlenderen var litt vel nonchalant foran egen 16 meter. Reiss Nelson var dessuten tøff i presset sitt slik at tilbakespillet til Alisson ble for løst. Ballen ble snappet opp av Lacazette som rundet målvakten og scoret sikkert.

Like før pause var en ny slurv i Liverpool-forsvaret som ble til scoring. Et innkast ble sendt tilbake til Alisson som under press fra Nelson sendte ballen rett i beina på Lacazette. Ballen havnet tilbake hos Nelson inne i feltet og han skjøt ballen i mål fra ti meter.

For en gangs skyld denne sesongen fikk man se Klopp fly forbanna på sidelinjen.

– Noe helt annet enn hva vi forventer

Og de to tabbene fikk flere til å reagere.

Graeme Souness vant flere store trofeer og var kaptein da Liverpool vant europacupen i 1984. Han var ikke nådig mot spillerne under pausepraten hos Sky Sports.

– Du kan ikke forklare hvorfor de slipper ned nivået sitt. Du har ikke sett van Dijk gjøre noe lignende de siste to årene.

– De har vunnet ligaen og venter på pokalen, men skrur av i perioder, la han til.

Samme kanals ekspertkommentator skjønte heller ikke hva van Dijk holdt på med da Arsenal utlignet.

– Dette er noe helt annet enn hva vi forventer av verdens beste forsvarsspiller, sa tidligere Arsenal-spiss Alan Smith.

Normalt feilfrie Virgil van Dijk t.h.) forærte Arsenal og Alexandre Lacazette muligheten til å komme inn i kampen. PAUL CHILDS / Reuters

Presset på for utligning

Liverpool satte i gang en storstilt offensiv utover i annen omgang, men Mohamed Salah og de andre manglet det lille ekstra som de har hatt tidligere i sesongen der det meste har gått Liverpools vei. Dessuten sto Martinez nok en gang frem som en solid erstatter i Bernd Lenos skadefravær.

Arsenal har sine to siste kamper borte mot Aston Villa og hjemme mot Watford.

