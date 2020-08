«Fotballkunst» holdt ikke for Glimt. Vålerenga slo tilbake mot serielederen i høydramatisk kamp.

Omdiskuterte situasjoner, kunstscoringer og sjansebonanza. Toppkampen mellom Vålerenga og Bodø/Glimt hadde det meste.

Bodø/Glimt scoret to, men Vålerenga slo tilbake. Annika Byrde / NTB scanpix

8. aug. 2020 19:52 Sist oppdatert nå nettopp

Vålerenga – Bodø/Glimt 2–2

INTILITY ARENA: 4.-plass mot 1.-plass. Et vaskeekte toppoppgjør. Slik blir det underholdning av.

Vålerenga fikk en pangåpning i første omgang, men så snudde Bodø/Glimt kampen etter to vakre scoringer – det ene beskrevet som «fotballkunst».

Da det så ut til å gå mot nok en trepoenger for serielederen, dukket derimot Aron Dønnum opp for Oslo-laget. 22-åringen sikret poengdeling i en høydramatisk kamp lørdag kveld.

– Vi kunne ha vunnet. Det er litt kjipt, men vi tar med oss at vi tar poeng mot et bra lag. Så vi får være delvis fornøyde. I annen omgang tok vi over og var ikke redde. Jeg føler vi styrte stort sett hele den omgangen, sa Dønnum til Eurosport.

Vålerenga-spillerne feirer 1–0 etter kun 58 sekunder. Annika Byrde / NTB scanpix

Drømmeåpning for Vålerenga

Det var litt av en start hjemmelaget fikk i toppkampen. Etter kun 20 sekunder rotet Bodø/Glimt i de bakre rekker. De ga fra seg et hjørnespark etter en grusom pasning på tvers. Det viste seg å koste dyrt.

Herolind Shala la inn og etter klabb og babb havnet ballen i beina til Matthías Vilhjálmsson. Fra kloss hold bredsidet islendingen inn 1–0 etter 58 sekunder spilt.

– Vi kan vel si at vi lager 1–0 for dem. Så er det noen greier inni der som jeg ikke skal snakke om nå, sa Glimt-trener Kjetil Knutsen til Eurosport etter kampen om gjestenes fryktelige åpningsminutt.

I pausen var Knutsen derimot mer pratsom om VIFs ledermål. Da pekte han på det han mente var en klar hands hos vertene før ballen endte i nettmaskene.

Vålerenga fortsatte å skape store problemer for serielederen. 13 minutter var spilt da Aron Dønnum dro seg innover i sekstenmeteren og avfyrte et skudd. Joshua Smits fikk avverget – på returen var Bård Finne bare en oppofrende Glimt-forsvarer fra å doble ledelsen.

Fakta Vålerenga – Bodø/Glimt 2-2 Fotball Eliteserien menn lørdag, 13. runde: Vålerenga – Bodø/Glimt 2-2 (1-2)

200 tilskuere. Mål: 1-0 Matthías Vilhjálmsson (1), 1-1 Jens Petter Hauge (35), 1-2 Kasper Junker (45), 2-2 Aron Dønnum (75). Dommer: Kai Erik Steen, Østsiden Askøy. Gult kort: Christian Dahle Borchgrevink, Magnus Lekven, Vålerenga, Kasper Junker, Sondre Brunstad Fet, Bodø/Glimt. Lagene: Vålerenga (4-3-3): Kristoffer Klaesson – Christian Dahle Borchgrevink, Jonatan Tollås Nation, Ivan Näsberg, Herolind Shala (Sam Adekugbe fra 54.) – Magnus Lekven, Fredrik Oldrup Jensen, Osame Sahraoui (Odin Thiago Holm fra 90.) – Aron Dønnum, Matthías Vilhjálmsson, Bård Finne (Benjamin Stokke fra 72.). Bodø/Glimt (4-3-3): Joshua Smits – Alfons Sampsted, Marius Lode, Marius Høibråten, Fredrik Bjørkan (Aleksander Foosnæs fra 57.) – Sondre Brunstad Fet (Ola Solbakken fra 87.), Patrick Berg, Ulrik Saltnes – Philip Zinckernagel (Sammy Skytte fra 90.), Kasper Junker (Victor Boniface fra 87.), Jens Petter Hauge. Vis mer

Ropte på straffe

Kort tid etter gikk Glimts Sondre Brunstad Fet ned innenfor sekstenmeteren etter en duell med Shala. Dommer Kai Erik Steen valgte å vinke spillet videre, mens Glimt-trener Kjetil Knutsen veivet febrilsk med armene på sidelinjen.

– Jeg stiller spørsmål om ikke det der er en straffesituasjon, sa Skullerud.

– Det hadde ikke vært urimelig, fulgte makker Kenneth Fredheim opp.

Deretter var det Vålerengas tur til å rope på straffe. Finne fant Vilhjalmsson i boksen. 33-åringen tok ballen ned på brystkassen, men gikk i bakken da Marius Høibråten plantet to armer i brystet hans. Dommer Steen valgte nok en gang å la spillet gå.

– Jeg tror Steen gjør rett, sa Skullerud om dommerens vurdering.

Jens Petter Hauge leverte nok en gang en bunnsolid kamp. Annika Byrde / NTB scanpix

– Fotballkunst

Glimt slo tilbake etter 35 minutter. Jens Petter Hauge tok ned en lang ball på venstresiden, passerte Christian Borchgrevink på lekent vis og plasserte ballen vakkert i hjørnet fra hjørnet av sekstenmeteren. Et mål for de store superlativene fra unggutten.

– Det er et lite stykke fotballkunst, sa Fredheim.

Så oppsto det nok en straffesituasjon. Shala skjøt i en Glimt-arm innenfor sekstenmeteren, men Steen valgte nok en gang å ikke blåse.

Da ble også vondt til verre for hovedstadslaget. Igjen viste Hauge seg frem på venstrekanten, men denne gangen valgte han å spille uselvisk til Kasper Junker. Toppscoreren i Eliteserien scoret enkelt sitt ellevte mål for sesongen.

– Det er veldig irriterende med de målene vi slipper inn. Det er for enkelt. Vi gjør balltap høyt oppe i banen, og så er vi ikke kjappe nok i omstillingen og lar dem få kontre, sa Dønnum i sin analyse av Vålerengas baklengsmål.

Dønnum utlignet

Annen omgang fortsatte der den første slapp. Begge lag produserte gode muligheter.

Vålerengas største kom etter rundt 65 minutter spilt. Plutselig havnet ballen hos Vilhjalmsson innenfor sekstenmeteren, men islendingen avsluttet rett på Smiths. Den burde han ha utnyttet bedre.

– Større mulighet får du nesten ikke, sa Skullerud.

Finne gikk også en eventyrlig volleymulighet på bakerste stolpe etter et godt innlegg fra høyre. Igjen ble det bare nesten. Da også Junker nærmest bommet på åpent mål, skulle man tro det ikke ble noen flere mål i Oslo-kveldssolen.

Men så fikk Dønnum plass nok en der han er best. Fra venstre – med venstrefoten – satte den dribleglade vingen vakkert inn utligningen.

På tampen kunne Vålerenga og Osame Sahraoui nær ved å ta alle poengene, men det endte 2–2. Glimt gikk på sitt andre poengtap denne sesongen.

– Det er en jevn kamp, men jeg er litt skuffet over måten vi spiller på når vi leder 2–1 i annen omgang. Det blir passivt, og vi blir redde. Men med en gang det blir 2–2, får vi tak i ballen igjen og spiller ut dette laget ganske lett. Det er irriterende, sa Glimt-stjernen Jens Petter Hauge til Eurosport.

De topper nå tabellen med fire poeng på Molde. Vålerenga ligger på 3.-plass – 12 poeng bak lørdagens motstander.