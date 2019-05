Eliteserielagene unngikk cupbomben, men noen måtte slite for avansementet

Av de 13 eliteserielagene som har vært i aksjon til nå, tok alle seg videre til 2. runde med borteseier onsdag. Mange møtte 4.-divisjonsmotstand, og totalt vant eliteserielagene med 56–6 i målforskjell.

Den største bomben kom nok i Larvik, der Fram Larvik slo ut 1.-divisjonslaget Start. Henrik Byklum ble matchvinner etter 65 minutter, da han senket gamlelaget med et lekkert frispark.

Her er oversikten over alle kampene med eliteserielag, før de tre siste skal i aksjon torsdag.

Molde, Glimt og Godset herjet

Serieleder Molde lekte seg i regnværet mot Eide/Omegn fra 4. divisjon og vant 5–0. Leke James scoret to og Eirik Ulland Andersen ett før pause. Etter hvilen la Ulland Andersen på to og noterte med det hat trick. Like før slutt ble han skadet og måtte forlate banen på båre.

Bodø/Glimt, som har imponert i serien i år, knuste 4.-divisjonsklubben Åga 8–0. Amadou Konaté scoret hat trick, Jens Petter Hauge to, Oliver Sigurjónsson og Ask Tjærandsen-Skau ett hver i tillegg til et selvmål.

Strømsgodset dominerte mot 3.-divisjonslaget Flint. Stian Ringstad og Mustafa Abdellaoue sørge for 2–0. I løpet av det siste kvarteret scoret Martin Rønning Ovenstad og Sebastian Pedersen to hver og Amahl Pellegrino ett. Godset vant med det 7–0.

Wold, Ole Martin / NTB scanpix

Første Horneland-seier

Rørvik fra 4. divisjon truet et Rosenborg ute av form, men tittelforsvareren vant 3–1. Even Hovland headet RBK i ledelsen via stoppermakker Gustav Valsvik etter få minutter. Rørvik forsvarte seg godt og utlignet etter halvtimen ved Olav Andre Nygård Fausa.

Anders Konradsen scoret 2–1 for RBK etter hvilen, før Rørvik misset på en enorm dobbeltsjanse. Erik Botheim fastsatte resultatet og sørget med det for Eirik Hornelands første seier som RBK-trener.

Lillestrøms Tobias Salquist fikk rødt kort allerede etter 25 minutter da han sparket ned en Gjelleråsen-spiller. Så tok det hele 76 minutter før Thomas Lehne Olsen scoret for LSK.

Daniel Gustavsson doblet ledelsen, før Gjelleråsen reduserte på overtid. Alex Dyer punkterte oppgjøret til 3–1 med en straffescoring.

Stabæk vant 3–1 over 4.-divisjonsklubben Heming, men vertene hang godt med lenge. Første omgang var relativt jevn, og Heming kunne tatt ledelsen, men i stedet lurte 18 år gamle Oscar Aga ballen inn for Stabæk. I annen omgang doblet Youness Mokhtar på et vakkert frispark, før Aga scoret på ny. Rett før slutt reduserte Heming.

Fakta: Kampfakta Arna Bjørnar – Brann 1-6 (1-2) 2382 tilskuere Mål: 0-1 Thomas Grøgaard (21), 1-1 Martin Mjelde Tysse (25), 1-2 Henrik Kjelsrud Johansen (str. 31), 1-3 Johansen (55), 1-4 Azar Karadas (57), 1-5 Andreas Mjøs (66), 1-6 Mjøs (80). Dommer: André Knudsen Arnholt. Gult kort: Mathias Skaftun Boge, Arna Bjørnar. Brann (4-3-3): Håkon Opdal – Emil Kalsaas (Taijo Teniste fra 3.), Jesper Löfgren, Christian Eggen Rismark, Thomas Grøgaard – Amer Ordagic (Andreas Mjøs fra 63.), Ruben Yttergård Jenssen, Kristoffer Løkberg – Gilli Rólantsson, Henrik Kjelsrud Johansen, Ludcinio Marengo (Azar Karadas fra 51.). Eide/Omegn – Molde 0-5 (0-3) 1000 tilskuere Mål: 0-1 Leke James (10), 0-2 Eirik Ulland Andersen (19), 0-3 James (26), 0-4 Andersen (str. 68), 0-5 Andersen (72). Dommer: Mathias Smehus Kringstad, Valder. Gult kort: Ole Martin Lyngstad Halås, Eide/Omegn. Molde (4-2-3-1): Álex Craninx – Christoffer Remmer, Martin Ove Roseth, Vegard Forren, Christopher Telo (Ruben Gabrielsen fra 25.) – Fredrik Sjølstad, Fredrik Aursnes (Emil Breivik fra 62.) – Erling Knudtzon (Eirik Hestad fra 46.), Mattias Moström, Eirik Ulland Andersen – Leke James. Flint – Strømsgodset 0-7 (0-1) Mål: 0-1 Stian Ringstad (30), 0-2 Mustafa Abdellaoue (54), 0-3 Martin Rønning Ovenstad (75), 0-4 Sebastian Pedersen (85), 0-5 Ovenstad (89), 0-6 Amahl Pellegrino (89), 0-7 Pedersen (90). Dommer: Henrik Andreas Grenå Pettersen, Gresvik. Gult kort: Martin Rønning Ovenstad, Viljar Myhra, Strømsgodset, Eirik Stjernelund Lien, Adrian Krysian, Flint. Strømsgodset (4-4-2): Viljar Myhra – Look Saa Nicholas Mickelson, Jakob Glesnes, Mounir Hamoud (Lars Sætra fra 79.), Stian Ringstad (Kristoffer Tokstad fra 46.) – Martin Rønning Ovenstad, Henning Hauger, Herman Stengel, Halldor Stenevik – Mustafa Abdellaoue (Sebastian Pedersen fra 72.), Amahl Pellegrino. Gjelleråsen – Lillestrøm 1-3 (0-0) 1547 tilskuere Mål: 0-1 Thomas Lehne Olsen (77), 0-2 Daniel Gustavsson (90), 1-2 William Lloyd (90), 1-3 Alex Dyer (str. 90). Dommer: Ajdin Medic, Trosvik. Gult kort: Thomas Normann, Markus Stokken Kaasa, Eirik Karlsen Steine, Gjelleråsen. Rødt kort: Tobias Sahlquist (25), Lillestrøm. Lillestrøm (4-4-1-1): Matvei Igonen – Simen Rafn, Sheriff Sinyan, Tobias Sahlquist, Josef Brian Baccay – Aleksander Melgalvis, Fredrik Krogstad (Mats Haakenstad fra 66.), Alex Dyer, Erik Brenden (Thomas Lehne Olsen fra 46.) – Kristoffer Ødemarksbakken (Magnus Knudsen fra 90.) – Daniel Gustavsson. Heming – Stabæk 1-3 (0-1) Mål: 0-1 Oscar Aga (25), 0-2 Youness Mokhtar (55), 0-3 Aga (83), 1-3 Ola Scheele Moe (90). Dommer: Stian Røvig Sletner, Holmlia. Gult kort: Andreas Hanche-Olsen, Peder Vogt, Stabæk, Even Formo Asplin, Heming. Stabæk (4-2-3-1): Simen Lillevik – Ronald Hernandez, Jie Sun, Madis Vihmann, Andreas Hanche-Olsen (Herman Geelmuyden fra 88.) – Tobias Borchgrevink Boerkeeiet (Kristoffer Askildsen fra 87.), Peder Vogt – Raymond Gyasi (Hugo Vetlesen fra 65.), Oscar Aga, Youness Mokhtar – Daniel Braaten. Herd – Kristiansund 0-1 (0-1) 610 tilskuere Mål: 0-1 Meinhard Olsen (36). Dommer: Torgeir Halsen. Gult kort: Christian Seehusen Karlsbakk, Marius Ødegaard, Herd, Pål Erik Ulvestad, Kristiansund. Kristiansund (4-2-3-1): Serigne Mor Mbaye – Erlend Sivertsen, Christopher Lindquist, Aliou Coly, Henrik Gjesdal – Pål Erik Ulvestad, Jesper Isaksen – Meinhard Olsen, Haris Círak, Kristoffer Hoven – Thomas Olivier Amang (Torgil Gjertsen fra 46.). Hønefoss – Mjøndalen 0-2 (0-0) 480 tilskuere Mål: 0-1 Fredrik Brustad (54), 0-2 Brustad (87). Dommer: Harald Røvig Sletner, Rustad. Gult kort: Sivert Bukten, Monty Patterson, Hønefoss. Mjøndalen (4-3-3): Mathias Eriksen Ranmark – Alexander Betten Hansen, William Sælid Sell, Quint Jansen (Sondre Solholm Johansen fra 21.), Vetle Dragsnes – Dagur Dan Thorhallsson, Akeem Latifu, Tonny Brochmann – Jibril Bojang (Alfred Scriven fra 69.), Sondre Liseth, Vamouti Diomande (Fredrik Brustad fra 46.). Kolstad – Ranheim 1-3 (1-2) 525 tilskuere Mål: 1-0 Erik Rotlid (18), 1-1 Olaus Jair Skarsem (22), 1-2 Daniel Kvande (str. 35), 1-3 Ivar Rønning (90). Dommer: Robert Eggen, Trønder-Lyn. Gult kort: Olaus Jair Skarsem, Ranheim, Prince Kala, Sindre Brekke Veltun, Kolstad. Ranheim (4-3-3): Magnus Lenes – Øyvind Alseth, Daniel Kvande, Torbjørn Lysaker Heggem (Ivar Furu fra 32.), Joachim Olufsen (Aleksander Foosnæs fra 76.) – Olaus Jair Skarsem, Magnus Blakstad, Magnus Stamnestrø (Eirik Valla Dønnem fra 69.) – Sondre Sørløkk, Ivar Rønning, Erlend Sørhøy. Norild – Tromsø 1-8 (1-7) 800 tilskuere Mål: 0-1 Lasse Nilsen (5), 0-2 Andreas Slungård Rushfeldt (selvmål 13), 0-3 Brayan Rojas (16), 1-3 Tom Kristian Stavseth (16), 1-4 Oliver Kjærgaard (18), 1-5 Kjærgaard (23), 1-6 Kjærgaard (30), 1-7 Sigurd Grønli (str. 34), 1-8 Mikael Ingebrigtsen (53). Dommer: Ola Kellerhals, Vaulen. Gult kort: Uros Vucenovic, Norild, Oliver Kjærgaard, Onni Valakari, Tromsø. Tromsø (3-5-1-1): Jacob Karlstrøm – Artem Sokol, Anders Jenssen, Juha Pirinen (Magnus Andersen fra 46.) – Marcus Holmgren Pedersen, Oliver Kjærgaard, Morten Gamst Pedersen (Onni Valakari fra 50.), Robert Taylor (Mikael Ingebrigtsen fra 46.), Lasse Nilsen – Sigurd Grønli – Brayan Rojas. Rørvik – Rosenborg 1-3 (1-1) Mål: 0-1 Gustav Valsvik (4), 1-1 Olav Andre Fausa (30), 1-2 Anders Konradsen (52), 1-3 Erik Botheim (59). Dommer: Mathias Støfringshaug, Verdal. Ingen kort. Rosenborg (4-3-3): Arild Østbø – Vegar Eggen Hedenstad, Even Hovland, Gustav Valsvik, Yann-Erik de Lanlay – Mike Jensen (Djordje Denic fra 62.), Anders Trondsen (Samuel Adegbenro fra 71.), Anders Konradsen – Babajide Akintola (Mikael Tørset Johnsen fra 22.), Erik Botheim, Emil Konradsen Ceide. Sprint-Jeløy – Sarpsborg 0-3 (0-0) 800 tilskuere Mål: 0-1 Alexander Ruud Tveter (59), 0-2 Lars Jørgen Salvesen (69), 0-3 Jørgen Strand Larsen (73). Dommer: Ole-Alexander Ekeli Valen, Kråkerøy. Gult kort: Diego Michel Panique Perez, Aleksander Braun Andresen, Knut Simen Johannessen, Terje Tangen, Sprint-Jeløy. Sarpsborg (4-4-2): Aslak Falch – Jonathan Lindseth, Sheldon Bateau, Nicolai Næss, Joachim Thomassen – Alexander Ruud Tveter, Wilmer Azofeifa, Kristoffer Zachariassen, Kristoffer Larsen (Boubacar Konté fra 78.) – Ismael Cheikh Coulibaly (Jørgen Strand Larsen fra 56.), Steffen Lie Skålevik (Lars Jørgen Salvesen fra 64.). Åga – Bodø/Glimt 0-8 (0-4) 1000 tilskuere Mål: 0-1 Amadou Konate (15), 0-2 Adrian Reinholt Jensen (selvmål 19), 0-3 Jens Petter Hauge (30), 0-4 Oliver Sigurjónsson (40), 0-5 Konate (53), 0-6 Hauge (str. 55), 0-7 Konate (67), 0-8 Ask Tjærandsen-Skau (83). Dommer: Martin Berg. Gult kort: Mats Arne Dahl Trulsen, Didrik Johansen Iversen, Sindre Grindskar, Åga, Oliver Sigurjónsson, Bodø/Glimt. Bodø/Glimt (4-3-3): Nikita Khaikin – José Isidoro, Vegard Bergan, Casper Øyvann, William Moan Mikalsen – Felix Myhre, Oliver Sigurjónsson, Ask Tjærandsen-Skau – Endre Kupen (Tobias Lillevold Johnsen fra 46.), Amadou Konate (Elias Hoff Melkersen fra 77.), Jens Petter Hauge (Runar Hauge fra 59.). Åkra – Haugesund 0-4 (0-1) 1200 tilskuere Mål: 0-1 Martin Samuelsen (10), 0-2 Ibrahima Koné (59), 0-3 Samuelsen (60), 0-4 Anders Underhaug (selvmål 78). Dommer: Aleksander S. Vermundsen, Kopervik. Gult kort: Stein Tore Haavik, Erlend Drivenes, Åkra, Bruno Leite, Haugesund. Haugesund (3-5-2): Helge Sandvik – Benjamin Hansen, Fredrik Pallesen Knudsen, Doug Bergqvist – Thore Pedersen (Alexander Stølås fra 46.), Kevin Krygaard, Sondre Tronstad (Christian Grindheim fra 66.), Bruno Leite, Kristoffer Velde – Ibrahima Koné, Martin Samuelsen.

Samuelsen-dobbel

4.-divisjonslaget Åkra tok imot Haugesund og fikk straffe allerede etter tre minutter. Helge Sandvik reddet enkelt, før Haugesund fikk straffe kun minutter senere. Martin Samuelsen tok fart, men skled og sendte ballen utenfor. Han gjorde det dog godt igjen med scoring fire minutter senere.

Åkra skapte flere sjanser, men straffescoring fra Ibrahima Koné, ny nettkjenning fra Samuelsen og et selvmål sikret 4–0 til Haugesund.

Brann tok en oppskriftsmessig seier mot Arna-Bjørnar med 6–1. Thomas Grøgaard, Henrik Kjelsrud Johansen (to mål), Andreas Mjøs (to) og Azar Karadas scoret for bortelaget, mens Martin Mjelde Tysse nettet for Arna-Bjørnar.

Ranheim fikk se 3.-divisjonslaget Kolstad åpne i et forrykende tempo og ta ledelsen ved Erik Rotlid etter 18 minutter. Eliteserielaget slo tilbake og Olaus Skarsem, Daniel Kvande og Ivar Sollie Rønning sikret 3-1-seier.

Christoffer Andersen / NTB scanpix

Sene Sarpsborg-scoringer

Sarpsborg 08 stanget lenge mot Sprint-Jeløy, men fikk full uttelling i en 14 minutters periode i annen omgang. Alexander Ruud Tveter, Lars Jørgen Salvesen og Jørgen Strand Larsen scoret for de blåkledde, som til slutt vant 3–0.

Tromsø kjørte over Norild i den første omgangen og ledet 7–1 etter 35 minutter. Unggutten Oliver Kjærgaard scoret tre mål på bare syv minutter. Kampen roet seg kraftig, og det endte 8–1.

Kristiansund møtte Herd, som holdt greit følge i åpningen, men så ble det tyngre da KBKs Meinhard Egilsson Olsen utnyttet en stor forsvarstabbe og scoret kampens eneste mål.

I senkampen mellom Hønefoss og Mjøndalen scoret Fredrik Brustad to ganger og sendte med det Mjøndalen videre med 2–0.

(©NTB)