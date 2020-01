Erling Braut Haaland var et fenomen allerede før helgen. Tre mål i sin første Bundesliga-kamp gjør spissen til en av de mest omtalte idrettsutøverne i verden denne uken.

Interessen for både Bundesliga, Dortmund og Haaland er økende i Norge, og mange fans kan tenke seg en fotballtur til Tyskland. Kampene er kjent for å være underholdende, tribunene fulle, og publikum er blant de mest høylytte og entusiastiske i Europa. Men hvordan komme seg dit? Her er en guide til Dortmund.