Solskjær med dårlige Pogba-nyheter: – Det er ikke gunstig

Det sier Solskjær før onsdagens ligacupkvartfinale mot overraskelseslaget Colchester.

VM-vinneren har vært ute av spill det meste av sesongen med en ankelskade. Han har spilt bare seks kamper for United i høst. Han skulle etter planen være tilbake i full trening denne uka, men Solskjær kommer med dårlige nyheter.

– Av alle ting er han slått ut av sykdom. Han har vært syk to-tre dager, og det er ikke gunstig. Det har nok satt ham tilbake en god del, sier Solskjær.

– Som jeg har sagt mange ganger er Paul en absolutt toppspiller som vi vil se spille sin beste fotball for Manchester United. Vi må bare få ham frisk og kampklar. Hans første kamp kan bli en halvtime, 45, 60 eller 90 minutter, hvem vet. Vi jobber hardt for å få ham på banen, men nå er han syk.

Bryllupsdans

Etter hans uttalelser dukket det opp bilder på sosiale medier av Pogba som danset og virket i godt slag under brorens bryllup sist helg.

Pogba hadde bedt om og fått klubbens tillatelse til å delta i bryllupet.

– Vi kan snakke om Paul hele dagen, men han har kvaliteter som ikke mange andre midtbanespillere har, og som kan gjøre utslaget i kamper hvor vi trenger den avgjørende pasningen eller litt mer kreativitet, sier Solskjær.

Tittelsjanser

Selv om Pogba neppe kan bidra mot Colchester, kan Diogo Dalot komme på banen for første gang på ti uker. Solskjær sier at han vil mønstre et lag han mener er sterkt nok til å slå Colchester, for han ser ligacupen som en god mulighet til å vinne noe.

– Med laget vi mønstret mot Chelsea i forrige runde viste vi at vi tar turneringen på alvor. Selv om vi var i en vanskelig periode i serien, var det viktig for oss å få et godt resultat, og det førte med seg selvtillit og flyt.

Colchester slo ut Tottenham på straffespark tidligere i turneringen.

Francois Mori / TT NYHETSBYRÅN

Tittelsjanser

Selv om Pogba neppe kan bidra mot Colchester, kan Diogo Dalot komme på banen for første gang på ti uker. Solskjær sier at han vil mønstre et lag han mener er sterkt nok til å slå Colchester, for han ser ligacupen som en god mulighet til å vinne noe.

– Med laget vi mønstret mot Chelsea i forrige runde viste vi at vi tar turneringen på alvor. Selv om vi var i en vanskelig periode i serien, var det viktig for oss å få et godt resultat, og det førte med seg selvtillit og flyt.

Colchester slo ut Tottenham på straffespark tidligere i turneringen.