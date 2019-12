LEICESTER-LIVERPOOL 0–4

Liverpool kom fra seier i Klubb-VM tilbake til Premier League. Andre juledag ventet det som på papiret var et tøft hinder i jakten på seriegull: Leicester på bortebane. Laget som trenes av tidligere Liverpool-sjef Brendan Rodgers har hatt en god sesong, og selv om de ferske klubbverdensmestrene har stukket av i gullkampen, var det viktig for Liverpool å unngå at en av de farligste utfordrerne minket forspranget.

Det endte med en fullstendig maktdemonstrasjon fra Liverpool.

– Jeg er fornøyd. Jeg tar ikke dette for gitt, men spillerne gjør dette sånn cirka hver tredje dag, sa manager Jürgen Klopp til BBC.

– Vi spilte bra tatt i betraktning at vi har reist mye, likevel er det vår beste prestasjon denne sesongen. Vi kontrollerte dette, og fire scoringer er noe å være stolt over, sa kampens beste spiller Trent Alexander-Arnold til Amazon etter kampen.

Dominans

Gjestene var nær en drømmestart da Sadio Mané var alene gjennom etter ett minutt. Senegaleseren fikk ikke til en god avslutning, og ballen gikk utenfor.

Større presisjon var det da Liverpools assistkonge Trent Alexander Arnolds strålende innlegg ble møtt av pannebrasken til Roberto Firmino. 0–1 etter 32 minutter.

Leicester fikk til lite offensivt i første omgang. Toppscorer Jamie Vardy var svært lite involvert i andre enden satte både Sadio Mané og Naby Keita Leicesters bakre firer på prøve.

Liverpool gikk til pause med en meget fortjent ledelse etter 45 solide minutter.

– Liverpool har dominert og Leicester Citys forsvar har vært nervøse. Dette er ikke et lag du bør opptre nervøst mot, oppsummerte BBCs Phil McNulty.

– Liverpool har lekt med Leicester, mente TV 2s Solveig Gulbrandsen.

Rui Vieira / AP

Feige lag

Etter pause fortsatte kampen med fullstendig Liverpool-dominans. Målscorer Firmino var svært nær sin andre målkjenning da hans avslutning strøk stolpen ti minutter ut i omgangen.

En hands av Caglar Söyüncü gjorde at Liverpool fikk straffe. James Milner er vanligvis svært trygg fra 11-metersmerket og scoret sikkert.

0–3 var, om ikke en kopi, i hvert fall samme kombinasjon som 0–1: Alexander-Arnold servitør, Firmino eksekutør. De to var involvert i mye denne kvelden. Tre minutter etter straffescoringen var Alexander-Arnold for en gangs skyld sistemann på ballen før den gikk i mål. Et flott fremspill av Mané ble like flott tatt vare på av høyrebacken. Avslutningen ned i hjørnet ble for mye for Kasper Schmeichel å hanskes med.

– Er han verdens beste i sin posisjon? Han har alt, utbrøt TV 2-kommentator Kasper Wikestad.

– Verdens beste

Det var altså lag nummer én og to på tabellen som møttes i kveld, og med seieren har Liverpool en ledelse på 13 poeng, med en kamp mindre spilt. Jürgen Klopp og co. har unngått å vinne i bare én av sine 18 seriekamper denne sesongen. Da ble det uavgjort mot Manchester United.

Siste kamp denne runden spilles på fredag når Wolverhampton møter Manchester City.

– Dette var litt tøft. Vi var ennå med i kampen helt til dommeren måtte leke «helt». Da mistet vi roen. De er best i verden sammen med Manchester City, sa keeper Schmeichel til Amazon etter stortapet. Dommerkommentaren dreier seg om straffen som ble dømt mot Söyüncü