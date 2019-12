MOLDE: I dag kom bekreftelsen på at Molde-kaptein Ruben Gabrielsen er klar for den franske klubben Toulouse i Ligue 1. Midtstopperen går gratis fra Molde, ettersom kontrakten hans går ut 31. desember.

Klubben skriver at Gabrielsen har passert sin medisinske test og at han nå har signert en treårskontrakt. Gabrielsen skal bære draktnummer fire. Overfor Romsdals Budstikke legger ikke midtstopperen skjul på at han er både stolt og glad.