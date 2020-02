Ikke alt gikk skeis i Ranheimsfjæra i nedrykksesongen. For årsregnskapet for Ranheim viser et overskudd på over 1,6 millioner kroner – 1,1 millioner bedre enn budsjettert.

Til sammenligning gikk Lillestrøm, som også rykket ned, med et underskudd på 12,7 millioner.